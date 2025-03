Congo-Brazzaville: Journée internationale des forêts - Un planting d'arbres pour protéger les tourbières de Ngamakala

Le Mouvement des jeunes écologistes congolais (MJEC) a procédé, le 22 mars, au planting d'arbres dans les zones d'érosion près des tourbières de Ngamakala, situées à environ 35 km au nord de Brazzaville.

L'activité s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts, un événement mondial marqué chaque année le 21 mars. Selon le constat fait par cette ONG, les tourbières de Ngamakala, riches en biodiversité et en tourbe, sont aujourd'hui menacées par des érosions sévères. Le sable évacué par ces phénomènes naturels envahit et déstabilise ces écosystèmes fragiles, menaçant ainsi leur biodiversité et leur rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique de la région.

En effet, près d'une centaine d'arbres fruitiers ont été plantés lors de cette activité. « Nous avons privilégié les arbres à essence fruitière. Cela nous permettra, en plus de sauver les tourbières, de récolter des fruits dans quelques années, ce qui est essentiel pour nous », a expliqué Espanich Motondo.

Selon le président du MJEC, cette initiative a répondu à deux objectifs majeurs : planter des arbres pour lutter contre l'érosion et sauver les tourbières de Ngamakala en durcissant le sol. Cette action a répondu également, a justifié Espanich Motondo, à l'appel lancé par la ministre de l'Économie forestière, invitant les jeunes congolais à s'investir activement dans les actions de reboisement et d'afforestation à travers le pays.

« Ce planting a illustré l'adhésion du MJEC à l'initiative de la Décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement lancée par le président Denis Sassou N'Guesso. Une initiative visant à répondre à la crise climatique en protégeant et en régénérant les espaces forestiers à travers le continent et le monde entier », a-t-il précisé.

Ne comptant pas s'arrêter à ce geste, le MJEC prévoit de planter le 22 avril prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, plus de 500 arbres à Ngamakala. « Pour ce faire, les jeunes écologistes cherchent un partenaire financier pour soutenir l'achat des arbres nécessaires à cette action ambitieuse. Cette initiative souligne l'engagement des jeunes congolais dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et leur volonté de contribuer activement à la préservation de la planète pour les générations futures », a conclu Espanich Motondo.