Congo-Brazzaville: Pisciculture - Renforcement des capacités du personnel du FPGR en production piscicole

Le personnel du Forum pour la population des groupes ruraux (FPGR) a suivi, du 21 au 23 mars, à Brazzaville une formation sur les techniques modernes de production et de fourniture d'alevins de silure afin de renforcer leurs capacités techniques et managériales dans la production piscicole.

L'objectif est de doter les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour développer des pratiques aquacoles durables et rentables. Au Congo, la consommation moyenne de poisson avoisine 25,5kg/habitant par année, supérieure à la moyenne mondiale estimée à 16 kg/habitant par année.

L'aquaculture contribue très peu à la fourniture de poisson due aux contraintes de plusieurs natures à l'instar de la disponibilité d'alevins en quantité suffisante et en qualité irréprochable, a expliqué les organisateurs, ajoutant que le tilapia du Nil reste l'espace prépondérante en élevage piscicole mais la diffusion importante des alevins est limitée par sa biologie avec près de 80% de femelles et de 20% seulement de mâles et la non maîtrise du sexage.

« Le silure est aussi élevé très timidement après le tilapia à cause du déficit criard en infrastructure de production d'alevins écloseries », ont-ils indiqué. La formation a porté sur deux volets : théoriques avec les enseignements axés sur les notions liées à l'insémination artificielle du silure.

Durant trois jours, les participants ont reçu des connaissances sur l'exploitation d'une écloserie, la technicité y afférent sans oublier les facteurs de maladies qui peuvent entraver la bonne croissance et le développement des alevins tout en mettant l'accent sur sa stratégie de diffusion. Ils ont été édifiés également sur les ensemencements des étangs, la nutrition des poissons, l'analyse et amélioration de la qualité d'eau, la stabilisation et fertilisation de l'eau de l'élevage des poissons ainsi que sur l'aération et oxygène d'eau.

La phase pratique a permis aux apprenants de réaliser et maitriser les techniques managériales de la production ainsi que les méthodes de formulation de la stratégie de distribution des alevins aux partenaires des organisations non gouvernementales, des services publics et piscicultures privés.

Le directeur exécutif par intérim du FPGR, Paul Tsialoungou, a indiqué que l'initiative permettra de renforcer les capacités des bénéficiaires et de contribuer à la promotion de l'aquaculture au Congo. « Les clarias, poissons d'eau douce très appréciés pour leur valeur nutritive et leur facilité d'élevages représentent une ressource précieuse pour améliorer les moyens de subsistance de la population locale », a déclaré Paul Tsialoungou.

Le secrétaire exécutif du Conseil de concertation des ONG de développement, Marcel Loumouamo, a, pour sa part, rappelé dans son allocution la place du FPGR dans la réalisation des projets, notamment dans le département du Pool, Bouenza et de la Lékoumou ainsi que le projet d'appui à la consolidation des exploitations piscoles en 2021.

Déplorant le faible approvisionnement en alevins de bonne qualité, Marcel Loumouamo a souligné l'importance de la formation qui apportera tant soit peu un soulagement aux pisciculteurs qui bénéficieront du lieu d'approvisionnement en alevins de qualité, du prix raisonnable du poisson-bio et frais permettant une bonne amélioration de la santé des consommateurs.

Du côté des apprenants, la formation a été capitale avec les enseignements qui leur permettront d'augmenter la production des alevins de qualité. Ils ont appris les méthodes d'aménagement des sites piscicoles à travers le plan d'aménagement ainsi que les techniques de fertilisation de l'eau de l'élevage.