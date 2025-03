Guinée: Ramadan 2025 - Les ressortissants de Garambé tiennent une conférence islamique et une rupture collective

L'association des jeunes pour le développement de Garambé (AJDG) a organisé ce dimanche 23 mars 2025, une cérémonie de rupture collective à Petit Simbaya dans la banlieue de Conakry. Cette rupture collective a été précédée par une conférence islamique sur l'importance des dix dernières nuits du mois de Ramadan.

Dans son exposé, le conférencier a invité les participants à adorer Dieu au maximum au cours des 10 dernières nuits du Ramadan à la recherche de la nuit du destin (Laylatoul Qadr).

"Les dix(10) dernières nuits du Ramadan sont non seulement les meilleures nuits de ce mois mais aussi ce sont les meilleures de toute l'année parce qu'il y a une nuit parmi ces 10 qu'on appelle Laylatoul Qadr(Nuit du destin).

C'est une nuit très importante dans laquelle si le fidèle adore Dieu et qu'il accepte son adoration, le tout puissant Allah lui fera une récompense qui équivaut à une récompense de quelqu'un qui a adoré Dieu pendant mille mois. Soit 83 ans et quelques mois. Donc c'est cette récompense que le musulman aura. On ne peut pas avoir cela dans une autre nuit. Certains disent qu'elle se trouve dans les jours impairs. C'est-à-dire 21, 23, 25, 27 ou 29.

D'autres disent que c'est le 23 et y a même qui disent que c'est le 27. Comme on ne sait pas de quelle nuit il s'agit, le prophète Mohamed Paix et Salut sur lui nous dit de la rechercher parmi les dix dernières. Donc, prenons courage et adorons Dieu au maximum pendant ces 10 dernières nuits dans l'espoir de trouver Laylatoul Qadr", a indiqué le conférencier Alpha Oumar Diallo.

Thierno Mamadou Diallo connu sous le nom Mohamed Diallo, vice-président de l'association des jeunes pour le développement de Garambé (AJDG) est revenu sur les raisons de la tenue de cette importante cérémonie.

"C'est d'abord répondre à l'appel du prophète Mohammed Paix et Salut sur Lui là où il dit que toute personne qui donne du manger au fidèle musulman qui jeûne pendant la rupture a une récompense équivalent à celle du jeûneur.

Deuxièmement, ceci permet de renforcer l'unité, la solidarité entre les fils et filles de notre sous-préfecture d'une part mais aussi entre Garambé et les autres localités de la préfecture de Labé en particulier et l'ensemble du pays en général. Par ma voix, l'AJDG remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement pour participer à cette rupture collective.

Cela démontre que Garambé entretient des bonnes relations avec les autres localités du pays. Avant la rupture, il y a eu une conférence islamique sur l'importance des dix derniers jours du mois saint de Ramadan. Avant de terminer, j'invite l'ensemble des membres de notre association à se donner les mains pour pérenniser cette initiative que tout le monde a apprécié", a-t-il lancé.

Prenant la parole, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a remercié vivement les ressortissants de Garambé pour l'invitation et l'accueil qui a été réservé avant de les inviter à pérenniser ce genre d'initiative qui renforce l'unité et la solidarité.

"Nous encourageons vivement cet élan de solidarité. Nous invitons tout le monde à multiplier ce genre d'action dans tout le pays. Nous encourageons les jeunes de Garambé pour l'organisation de cette rupture collective et nous les remercions pour l'invitation. Nous prions Dieu qu'il pardonne nos péchés et qu'il accepte notre jeûne. Nous allons continuer à prier pour eux, pour le Fouta, la Guinée et l'ensemble de la Oumma islamique", s'est réjoui M. Chérif.

De son côté, Docteur Cellou Dionfo Diallo, responsable de la commission santé de l'association pour le développement de la préfecture de Labé (ADPL) a salué l'initiative qui selon lui, va dans le sens du rassemblement, de l'Union, de la solidarité entre non seulement les fils et filles de Garambé mais aussi les natifs de Labé.

Pour clôturer la rencontre, des prières ont été faites pour la paix, l'unité et le développement à Garambé, à Labé et dans tout le territoire guinéen.