Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 mars 2025

Sénégal: An 1 du Président Diomaye – Entre critiques et espoir d'un nouvel élan

Ce 24 mars, marque l’an I de l’arrivée au pouvoir de SEM Bassirou Diomaye Faye, élu avec 54% des voix dès le premier tour, marquant un tournant inédit pour le Sénégal.

Prenant le pouvoir avec une volonté de changement du système politique sénégalais, le Président Faye s’est engagé dès ses débuts à transformer le pays en mettant en place un programme axé sur la bonne gouvernance, la souveraineté économique, le respect de la justice sociale, la lutte contre la corruption. Cette dernière s’est concrétisée par l’activation du Pool judiciaire financier le 10 août 2024.

Investi le 02 avril 2024, Bassirou Diomaye a pris ses fonctions en tant que Président de la République du Sénégal, succédant ainsi à Macky Sall. Il s’en est alors suivi la formation de son premier gouvernement, faisant du leader du PASTEF Ousmane Sonko son premier ministre. Leur DUO a fait parler plus d’un, après une année de gouvernance. (Source allAfrica)

Est de la RDC: l’Angola annonce abandonner sa médiation entre Kinshasa et Kigali

Après plus de deux ans de médiation entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, Luanda annonce la fin de son rôle de médiateur. C’est ce qu’a officialisé la présidence angolaise ce lundi 24 mars. Deux mois après avoir pris la tête de l’Union africaine (UA), le président João Lourenço estime qu’il est temps pour l’Angola de se recentrer sur les priorités continentales : la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les Afro-descendants.

Si l’Angola se retire maintenant, c’est d’abord parce que les autorités angolaises constatent que leur médiation s’achève sur deux échecs. (Source RFI)

Au Togo, l’opposition s’est réunie à Lomé contre la nouvelle Constitution

Le meeting qui s’est tenu dimanche 23 mars dans la capitale togolaise protestait contre la nouvelle Loi fondamentale, qui permet à l’actuel président, Faure Gnassingbé, de se maintenir indéfiniment à la tête de l’Etat.

L’opposition au Togo a tenu dimanche 23 mars à Lomé un meeting pour protester contre la nouvelle Constitution adoptée en avril 2024, qui abolit l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel et institue un régime parlementaire.

La nouvelle Constitution est vivement critiquée par l’opposition et la société civile qui y voient un moyen pour l’actuel président, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête de l’Etat. (Source Lemonde Afrique)

Libye : neuf réformes proposées pour préserver la valeur du dinar

Face à la chute du dinar libyen, Naaman Elbouri propose des réformes pour éviter son effondrement, tandis que le Grand Mufti dénonce une gestion défaillante malgré les ressources pétrolières du pays.

Le président de la banque privée libyenne Assaray Trade and Investment Bank (ATIB) et de la société Tadawul Financial Services, Naaman Elbouri, a proposé neuf mesures de réforme pour empêcher l’effondrement de la valeur du dinar libyen.

Ce débat, relancé chaque mois à la publication des données budgétaires de la Banque centrale de Libye (CBL), porte sur la nécessité de restructurer une économie centralisée, rentière et marquée par l’héritage de l’État providence instauré sous le régime de Mouammar Kadhafi jusqu’en 2011. (Source apanews)

Déclaration de patrimoine à Madagascar : Les magistrats des PAC Fianarantsoa et Mahajanga ont terminé la démarche

Les magistrats du Pôle anti-corruption (PAC) de Fianarantsoa et de Mahajanga ont procédé à leur déclaration de patrimoine la semaine dernière, selon les informations communiquées par la coordination nationale du PAC.

Cette initiative entend affirmer leur engagement en faveur de la transparence et de l’exemplarité dans la lutte contre la corruption, étant eux-mêmes chargés de la traque aux faits de corruption. Cette démarche a été dirigée par la coordinatrice nationale du PAC, Rivonandrianina Rabarijohn. (Source MidiMadagasikara)

Au Burkina Faso, les journalistes dénoncent des atteintes à la liberté d’expression « jamais égalées »

L’association des journalistes du Burkina Faso s’insurge contre la « mainmise » du pouvoir sur les médias publics. Elle pointe aussi du doigt la suspension de médias, notamment étrangers, sous couvert d’entrave à la lutte contre le terrorisme.

Des journalistes qui ne peuvent plus exercer correctement leur métier, voire qui risquent leur vie. C’est la situation dénoncée par l’association des journalistes du Burkina Faso (AJB), dans des déclarations transmises le 23 mars à l’AFP. Depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l’État, la liberté de la presse et d’expression a connu des atteintes « jamais égalées », affirme l’AJB. (Source Jeune Afrique)

Ports à conteneurs: Tanger Med se hisse au 17ème rang mondial

Tanger Med confirme la suprématie portuaire du Maroc en Afrique et en Méditerranée et poursuit son ascension dans le classement des plus grands ports à conteneurs du monde, publié par Alphaliner.

Dans ce ranking qui liste 30 complexes portuaires à travers le monde, le port marocain a grimpé de deux places, se hissant au 17ème rang mondial, avec un total de 10,24 millions de conteneurs EVP traités en 2024, contre 8,61 millions de conteneurs EVP une année auparavant. (Source Le 360)

Guinée/Tension à Bantounka 1 : des femmes protestent contre un projet de réquisition de leur marché

« À bas le maire de Lambanyi, vive le Général Mamadi Doumbouya ! » C’est avec ces slogans que des femmes vendeuses du marché Bantounka 1, dans la commune de Ratoma, ont exprimé leur ras-le-bol ce lundi 24 mars 2025.

Munies de pancartes, elles accusent la mairie de Ratoma, en complicité avec un opérateur économique et le trésorier d’un parti politique, de vouloir les déloger de leurs lieux de vente. (Source guineenews)

Libreville : Les élèves sensibilisés par les FPN et le Club Rotary sur les stupéfiants en milieu scolaire

En association avec le Club Rotary, les Forces de Police Nationale ont procédé à une séance de sensibilisation sur les drogues en milieu éducatif vendredi 21 mars 20255 aux Lycée Bâ Oumar et Jean Hilaire Aubame Eyeghe. Une action qui a permis d’édifier et conseiller les apprenants sur les risques liés à la consommation de stupéfiants dans les écoles.

Dans un contexte où la lutte contre la drogue reste une priorité nationale, les Forces de Police Nationale (FPN) et le Club Rotary de Libreville ont lancé une session de sensibilisation destinée aux élèves de deux établissements secondaires de la place. Un événement, qui s’est tenu le jeudi 20 mars 2025, a réuni des agents spécialisés de l’Office central anti-drogue et des membres du Rotary. (Source GabonMediaTime)

L'artiste Bilal Boutobba remporte le Prix national "Martyr Mostefa Ben Boulaïd" des arts plastiques

Les prix suivants, du 2ème au 6ème, ont été remportés, respectivement, par Sif-Eddine Bouguenna de Bejaia, Abdelhakim Khanouf de Bordj Bou Arreridj, Brahim Mahdi de Sidi Bel-Abbes, Sahd Cheikh de Tiaret et Nidal Tabache de Batna.

Cette manifestation, inscrite dans le cadre de la commémoration du 69e anniversaire de la mort en martyr du héros Mostefa Ben Boulaïd, s'est déroulée en présence d'intellectuels, d'artistes, de moudjahidine et de cadres des secteurs de la culture et des moudjahidine, ainsi que de la famille du Chahid.

Le responsable en charge de la gestion du secteur de la culture, Abderrezak Bensalem, a indiqué que ce prix, dont c’est la première édition, a vu la participation de 110 artistes venus de différentes régions du pays, parmi lesquels 6 lauréats ont été choisis par un jury composé d'artistes et de spécialistes dans le domaine des arts picturaux. (Source Algérie Presse Service)