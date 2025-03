Afrique de l'Est: Quand l'histoire de l'océan Indien se transforme en roman d'aventures

Il lui aura fallu près de deux décennies pour donner vie à son rêve. Mais aujourd'hui, Alexandre Payet savoure pleinement la concrétisation de son premier roman, Complot 974, une oeuvre audacieuse où se mêlent fantastique, piraterie, énigmes, codex et histoire de l'océan Indien. Passionné depuis toujours par l'écriture, cet auteur réunionnais tisse une intrigue haletante entre La Réunion, Maurice et Madagascar, dans un récit où fiction et faits historiques s'entrelacent avec subtilité.

«L'idée de ce roman me trottait dans la tête depuis longtemps», confie-t-il. C'est en découvrant Da Vinci Code que le déclic s'est opéré. Fasciné par les théories du complot et les énigmes anciennes, Alexandre Payet a vu s'ouvrir devant lui un champ narratif fertile, enraciné dans les mystères et les légendes du passé. «Je me suis plongé dans l'histoire de La Réunion et j'ai compris qu'il y avait matière à créer une fiction captivante.»

Pourquoi avoir fait une place de choix à l'île Maurice dans son récit ? Pour l'auteur, cela allait de soi : «Aux XVIIe et XVIIIe siècles, nos îles étaient intimement liées, politiquement comme économiquement. Il était naturel que l'intrigue navigue entre l'île Bourbon, l'île de France et Madagascar.»

Maurice occupe ainsi un rôle central dans Complot 974, non seulement par ses liens historiques avec La Réunion, mais aussi par l'atmosphère unique qui s'en dégage. «Je me suis davantage concentré sur l'ambiance et l'environnement que sur les aspects politiques ou religieux», précise-t-il. Un choix délibéré, visant à immerger le lecteur dans un univers où le mystère prime sur les clivages contemporains.

En tant que Réunionnais, Alexandre Payet porte sur l'île soeur un regard empreint d'admiration et de respect. Il évoque le métissage commun aux deux territoires, mais surtout, il souligne la résilience du peuple mauricien. «En quelques décennies, les Mauriciens ont su forger une identité forte, reconnue sur la scène internationale.»

Certaines valeurs de la société mauricienne, comme la bienveillance et l'éthique du travail, l'ont profondément marqué et se retrouvent en filigrane dans ses personnages. Pour lui, ces qualités méritent d'être célébrées à travers la fiction.

Alexandre Payet espère, à travers son roman, susciter une curiosité nouvelle pour l'histoire commune des îles de l'océan Indien. «Nous avons tant en commun, mais nous ne nous connaissons pas encore assez sur le plan littéraire et culturel», estimet-il. Complot 974 se veut donc un trait d'union, un récit d'aventure accessible à tous, qui parle à la fois aux passionnés d'histoire, aux amoureux de mystères et aux lecteurs en quête d'évasion.

Les premiers retours, notamment de France, sont très encourageants. Les lecteurs saluent le souffle romanesque du récit, la fluidité du suspense et, surtout, l'art du cliffhanger à la fin du premier tome, qui donne envie de plonger immédiatement dans la suite. L'écriture est chez lui une passion ancienne. Enfant déjà, Alexandre écrivait de petites histoires et dessinait des bandes dessinées pour faire rire ses camarades d'école. Encouragé par sa soeur, sa toute première lectrice, il n'a jamais cessé d'écrire. Aujourd'hui, il découvre avec enthousiasme l'univers de l'édition et se confronte au défi de toucher un lectorat plus large.

Et ce n'est que le début. Complot 974 est le premier volet d'une saga. Le tome 2 est déjà prêt, tandis que l'auteur s'affaire sur le troisième opus. D'autres projets littéraires sont également en gestation, toujours ancrés dans la richesse historique et culturelle de l'océan Indien. Au-delà de l'aventure, Complot 974 porte aussi un message inspirant : celui de la persévérance et de la foi en ses rêves. «Il m'a fallu plus de 15 ans pour concrétiser le mien. Je veux dire à chacun qu'avec de l'acharnement et de l'investissement, on peut aller très loin. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais de croire en soi.»

L'auteur n'écarte pas l'idée d'une tournée littéraire dans la région. «Ce serait un immense plaisir de venir à la rencontre des lecteurs mauriciens», lance-t-il avec enthousiasme. Nul doute que ces échanges enrichiraient encore davantage cette aventure littéraire née au coeur de l'océan Indien et destinée à en révéler toutes les merveilles, connues ou méconnues.