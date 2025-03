En réponse à la guerre qui fait rage dans son pays depuis que les rebelles du M23 ont repris les armes en novembre 2021, le président congolais, Félix Tshisékédi, s'est lancé, le 24 mars dernier, dans des consultations tous azimuts, pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.

Des consultations qui sont menées aussi bien au sein de la majorité au pouvoir que de l'opposition, sans oublier la société civile, la jeunesse, les leaders d'opinion, dans une volonté de large ratissage. La question qui se pose est de savoir si le président Tshisékédi réussira le pari de fédérer tous ses compatriotes dans ce qui se présente, d'ores et déjà, comme un gouvernement de combat visant à faire face à la situation.

La question est d'autant plus fondée que jusque-là, son appel à l'union sacrée est resté pratiquement sans écho dans une République démocratique du Congo (RDC) où les acteurs politiques semblent avoir la rancune tenace et où la cohésion nationale peine encore à être une réalité.

En boycottant ces consultations, ces opposants refusent d'être comptables de la gestion du président Tshisékédi

Et ce, dans un contexte où le pays est en guerre contre un ennemi qui avance la fleur au fusil dans l'Est du pays, après s'être fait maître d'importants pans du territoire au point de menacer aujourd'hui peu ou prou, le fauteuil du successeur de Joseph Kabila. Mais alors que de nombreux médiateurs, au nombre desquels des leaders des églises catholiques et protestantes du pays, appellent à des discussions directes avec le M23, le président Tshisékédi qui ne l'entendait pas de cette oreille et qui multiplie les initiatives dans l'espoir de se tirer d'affaire, semble dans une autre logique.

Toujours est-il que les principales formations de l'opposition que sont « Ensemble pour la République » de Moïse Katumbi et la coalition Lamuka de Martin Fayulu, pour ne citer que celles-là, ont marqué leur opposition à ces consultations jugées « inopportunes et déplacées » au moment où la gravité de la situation, appelle, à leurs yeux, à l'ouverture d'un dialogue national inclusif.

Pour ces poids lourds de l'opposition, la formation de ce gouvernement national n'est rien d'autre qu'une manoeuvre politique du président Tshisékédi visant à renforcer son pouvoir qui est véritablement à la peine face au M23. Autant dire qu'en boycottant ces consultations qui ne verront certainement pas ces opposants entrer dans le gouvernement, ces derniers refusent non seulement d'être comptables de la gestion du président Tshisékédi, mais aussi de porter le fardeau du M23 et le chapeau des errements politiques du chef de l'Etat qui ne leur a pas fait de quartiers depuis sa prise du pouvoir.

Et pendant que les choses coincent sur le plan politique, sur le plan militaire, on observait une relative accalmie au moment où nous tracions ces lignes. Même si le retrait annoncé du M23, de certaines positions autour de la ville de Walikale, se faisait toujours attendre. C'est dans ce contexte que dans un communiqué publié le 24 mars dernier, l'Angola a officiellement mis fin à son rôle de médiateur dans ce conflit dans l'Est de la RDC, qui exacerbe les tensions entre Kinshasa et Kigali.

Seule l'Angola pourrait donner les raisons profondes de cette défection

Une médiation entamée depuis 2022 sous l'égide de l'Union africaine (UA), et qui se termine sur un constat d'échec après plusieurs tentatives infructueuses d'asseoir les deux chefs d'Etat antagonistes que sont Paul Kagame et Félix Tshisékédi, autour d'une table de discussions. Une prouesse récemment réussie par le Qatar et qui amène à s'interroger sur les raisons du renoncement inattendu de l'Angola dans l'épineux dossier congolais.

Est-ce une manière, pour Luanda, de s'en laver définitivement les mains au regard de la complexité du dossier? En tout cas, tout porte à croire que ce retrait inopiné cache mal une certaine lassitude si ce n'est de la frustration. Ou alors, est-ce une volonté de laisser les coudées franches à Doha qui a réussi à asseoir Félix Tshisékédi et Paul Kagame autour d'une même table, là où Luanda a toujours échoué ?

Seule l'Angola pourrait donner les raisons profondes de cette défection. En attendant, l'on espère que le retrait d'un médiateur n'en entraînera pas d'autres. D'autant plus qu'avec le Kenya et maintenant le Qatar, ils étaient nombreux les médiateurs à la manoeuvre dans ce conflit congolais qui tarde encore à trouver une issue. Et où, de l'ONU à l'Union africaine (UA) en passant par la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), la diplomatie multiplie les initiatives mais n'est pas loin d'épuiser toutes ses cartouches.