Tunisie: Concurrence déloyale et fraude fiscale - L'UGTT réagit après le démantèlement d'un réseau lié à 'Bolt'

La Fédération générale des transports de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce lundi 24 mars 2025, ses membres, en particulier les chauffeurs de taxi individuel, à respecter scrupuleusement la loi et à ne pas recourir à l'application "Bolt" pour le transport de passagers en taxi individuel.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, la Fédération justifie cette prise de position par ce qu'elle considère comme de nombreuses violations ayant eu un impact négatif sur le secteur du transport et les intérêts des citoyens. Elle dénonce en particulier les effets délétères de l'application "Bolt", citant la concurrence déloyale et les atteintes aux droits des professionnels.

Des plaintes en hausse concernant "Bolt"

La Fédération a fait état de nombreuses plaintes reçues concernant les répercussions négatives de l'application, en particulier la concurrence déloyale qu'elle engendrerait et les violations des droits des chauffeurs de taxi. Elle appelle ainsi tous les acteurs du secteur à se mobiliser pour garantir le respect des lois régissant le transport public et assurer l'égalité des chances. La Fédération insiste sur la nécessité de protéger les sources de revenus de milliers de professionnels du secteur.

Elle rappelle, dans son communiqué, que l'application "Bolt" opère en dehors du cadre légal en vigueur et ne respecte pas les régulations établies. Elle a donc exhorté les chauffeurs de taxi à ne pas utiliser cette plateforme et à privilégier les voies légales pour exercer leur activité.

Ce communiqué intervient après l'annonce par l'unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes du démantèlement d'un réseau criminel impliqué dans des activités de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Selon la Garde nationale, ce réseau opérait à travers des entreprises gérant des applications de transport de passagers, dont "Bolt", sans licences légales. Ces entreprises ont utilisé des déclarations fausses et des comptes bancaires non déclarés pour transférer des sommes d'argent importantes à l'étranger.

Les investigations ont permis de saisir environ 12 millions de dinars dans les comptes bancaires de ces sociétés et ont conduit à la suspension définitive de leurs activités. Les entreprises impliquées ont été radiées du registre national des entreprises et leurs locaux sociaux ont été fermés.

La Fédération générale des transports a conclu son communiqué en insistant sur l'importance de respecter le cadre légal en vigueur et de ne pas s'engager avec des plateformes opérant en dehors de ce cadre. Elle a appelé l'ensemble des chauffeurs et professionnels à suivre ces recommandations afin de garantir la stabilité et la pérennité du secteur du transport en Tunisie.