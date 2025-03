Ile Maurice: Sheila Rughoonundon - Retracer l'évolution des femmes hindoues grâce à l'éducation

Sheila Rughoonundon a lancé son livre They Dared: Education = Empowerment jeudi, au Hennessy Park Hotel. Il s'agit d'une révision de son précédent ouvrage, La femme indomauricienne... son cheminement, sorti en 2000. Ce livre met en lumière des histoires vécues. L'auteure dresse ainsi une fresque historique. Elle suit le parcours de la fille hindoue issue d'immigrants jusqu'à son émancipation. Les témoignages remontent aux alentours de 1855 et vont jusqu'à l'Indépendance du pays. Malgré divers défis, la fille hindoue a su tracer sa voie vers l'émancipation et la réussite.

«À la mort de mon époux, il y a cinq ans de cela, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre le livre. Je l'ai davantage élaboré, il y a maintenant presque le double de pages du premier livre. They dared: Education = Empowerment est issu des mêmes recherches, des mêmes notes. Cette fois, j'ai ajouté un peu de politique, parce que la politique a aussi joué un rôle et souvent les témoignages y ont fait référence. J'ai commencé chaque chapitre avec le contexte politique qui prévalait alors», explique-t-elle.

Le livre peut se lire d'une traite ou par chapitre, selon le bon vouloir du lecteur. Au fil des chapitres on remonte le temps. Et on découvre comment, malgré des conditions difficiles, les familles hindoues arrivaient à donner à l'éducation une place privilégiée. «Dans mon livre, je parle surtout de la femme hindoue, mais la femme étant complémentaire de l'homme, on ne peut les séparer. D'après mon expérience, ce sont les hommes qui ont permis à leurs filles ou à leurs femmes d'aller au collège. Les filles étaient préparées au mariage ; c'était cela la priorité. Mais avoir un diplôme formel était un atout. Si vous étiez éduquée vous étiez un bon parti», raconte l'auteure.

Dans son livre, Sheila Rughoonundon raconte comment les immigrants venus avec leurs familles voulaient envoyer leurs enfants à l'école mais que les opportunités étaient rares. «Il y avait les écoles catholiques et protestantes mais les places étaient limitées. Les garçons hindous qui avaient la chance de pouvoir faire leurs études allaient en Inde, mais en revenant à Maurice, leur diplôme n'était pas reconnu et ils ne trouvaient pas de travail. Alors, ils ouvraient des collèges. Ils en ouvraient partout, surtout dans les villages, mais dans les villes aussi. Quand ces collèges ont ouvert leurs portes dans les villages, les habitants y ont envoyé leurs enfants, garçons et filles compris. Ce qui fait qu'à l'approche de l'Indépendance, les filles hindoues étaient déjà prêtes. Beaucoup avaient terminé leurs études primaires et certaines allaient jusqu'à la Form V, et elles ont pu trouver du travail.»

L'histoire de l'émancipation de la femme hindoue est passionnante. Si Sheila Rughoonundon a voulu s'y consacrer, c'est en partie à cause de sa mère. Enfant, elle entendait souvent sa mère dire que quand elle était plus jeune et qu'elle allait à l'école, elle avait été classée première de l'île chez les filles. «On ne la croyait pas, car pour nous, elle était une femme au foyer. Et un jour, je me suis rendue aux archives, et en feuillant les journaux, j'ai vu le nom de ma mère. Et effectivement, elle avait été classée première de toute l'île. À partir de là, mon regard sur elle a changé et j'ai commencé à regarder les femmes autour de moi», raconte-t-elle.

Grâce à l'éducation, les femmes hindoues ont pu trouver la voie vers leur émancipation. Elles sont aujourd'hui des piliers importants de notre économie. Pour les besoins du livre, c'est la mère de l'auteure qui l'a aidée à retracer les femmes hindoues qui avaient réussi, telles que la première hindoue rectrice du Queen Elizabeth College. «Au moment des interviews, certains des intervenants avaient déjà un âge avancé. Ils ont aujourd'hui disparu», explique l'auteure, mais leurs souvenirs resteront à jamais grâce aux écrits de Sheila Rughoonundon.

Ce livre est un rappel que la voie vers l'émancipation dans un pays colonisé n'a pas été facile. Il a aussi pour but de rappeler l'importance de l'éducation. They Dared: Education = Empowerment est disponible en librairie.