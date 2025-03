Ile Maurice: Jessica Naga élue présidente pour un mandat de deux ans

La Chambre de commerce américaine à Maurice (AMCHAM) a tenu sa sixième assemblée générale annuelle le vendredi 14 mars, à Birger, Forest-Side. Lors de cet événement, un nouveau comité exécutif a été élu à l'unanimité pour un mandat de deux ans, jusqu'en 2027.

Jessica Naga, représentante de Mindex Group, a été élue présidente de l'organisation. Elle sera entourée de Wilson Li (KIP Center for Leadership) en tant que vice-président, de Vamen Poonoosamy (AXYS) comme secrétaire et de Julia Hawkins (Hawkins Eberdal Ltd) au poste de trésorière. Tej Soodaye (Zethical Ltd) a été nommée secrétaire adjointe, tandis que Muzzammir Mahamoodally (Afritex Ventures Limited) occupera la fonction de trésorier adjoint.

Le comité exécutif est complété par Ayeshah Fauzee (Coca-Cola Indian Ocean Ltd), Anil Lockee (Think Recruitment) et Sian Kiow Shi Shun (Applix Systems). L'assemblée a réuni des membres de divers secteurs économiques, favorisant ainsi les échanges commerciaux entre Maurice et les États-Unis.

Dans son discours, Jessica Naga a souligné l'importance de l'AMCHAM dans la facilitation des relations commerciales bilatérales. Elle a précisé qu'elle mettrait l'accent, durant son mandat, sur l'innovation, la croissance et la collaboration, notamment avec les autres AMCHAM en Afrique.