Afrique: Mondial 2026/Algérie-Mozambique - Un important duel direct, qu'il est impératif de gagner

ALGER — La sélection nationale affrontera, son homologue du Mozambique, mardi (22h00) au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football, dans un match important pour les deux équipes qu'il faut gagner pour augmenter les chances de qualification, car mettant aux prises les actuels co-leaders du Groupe (G) dans un duel direct.

L'Algérie et le Mozambique sont en effet au coude à coude depuis l'entame de cette phase de qualification, se rendant coup pour coup, mais à distance, dans leur course effrénée vers le prochain Mondial.

Ce duel direct sera important pour les deux équipes qui partagent la première place avec (12 points) chacun, avec cinq d'avance sur le premier poursuivant, la Guinée (7 points) qui a été tenue en échec, à la surprise générale (0-0) par la Somalie, lors de la 5e journée, disputée la semaine dernière.

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic et ses poulains se sont dits conscients de l'importance de ce match et ont affiché une nette détermination à bien le négocier, surtout qu'il se déroulera dans des conditions favorables et avec une présence record attendue de ses supporteurs.

A titre de comparaison avec le précédent match, disputé vendredi à Fancistown, les Verts avaient joué à 14h00, en plein Ramadan, et dans un pays où il fait relativement chaud à cette période de l'année. Ce qui ne les avait pas empêchés de s'imposer (3-1) face au Botswana. Face au Mozambique, les Verts joueront chez eux, en nocturne et face à un public nombreux, qui sera entièrement acquis à leur cause.

Certes, l'effectif des Verts est amoindri par l'absence de plusieurs pièces maîtresses, et pas des moindres, à l'image du milieu de terrain Ismaïl Bennacer et l'attaquant Baghdad Bounedjah qui font partie des cadres de l'équipe et leur apport a toujours été conséquent.

Quoique, les absences n'ont jamais été un handicap pour Petkovic, qui a toujours accepté de faire avec les moyens du bord, tout en obtenant des résultats probants, à domicile comme à l'extérieur. Sa seule appréhension avant de défier le Mozambique est "le manque de récupération" après les gros efforts fournis contre le Botswana, lors d'un match joué sous un soleil de plomb.

Après le retour de son long périple de Francistown, juste après le match, la sélection nationale s'est remise au travail samedi en soirée au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Lors de sa première séance d'entrainement à Alger, l'effectif a été réparti en deux groupes, avec d'un côté les éléments qui étaient titulaires au Botswana, et qui ont effectué un entraînement léger, en salle de musculation, sous la direction du préparateur physique Paolo Rongoni, au moment où le reste de l'effectif s'est entraîné normalement, sur le terrain.

"Le match face au Mozambique sera décisif pour nous, ce qui devrait lui donner un cachet particulier, et le rendre assez difficile pour les deux équipes. J'espère que le public viendra nombreux, pour nous encourager, à Tizi Ouzou, et en retour, nous promettons de lui offrir un beau spectacle", a affirmé le meneur de jeu Youcef Belaïli, revenu à son meilleur niveau, tout comme Amine Gouiri et Yassine Benzia.

Le coach pourra compter sur chacun d'entre eux lors de ce duel décisif face au Mozambique, sans oublier le nouveau fer de lance de la sélection nationale, Mohamed Amine Amoura, très en forme en ce moment.

Côté Mozambicain, le match de ce mardi sera "le plus important de l'histoire du Pays", a indiqué le sélectionneur des "Mambas", Chiquinho Conde.

"Battre l'équipe algérienne est obligatoire pour se rapprocher du rêve absolu de disputer la Coupe du Monde. Ce sera probablement le match le plus important de notre histoire. Le niveau sera très relevé", a-t-il expliqué.

En tout état de cause, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez sont conscients de l'importance des points de la rencontre qui leur seront vitaux pour espérer se qualifier pour la 5e fois au Mondial.

Pour rappel, le 19 novembre 2023 à Maputo, l'Algérie avait battu le Mozambique (2-0), sur des réalisations de Farès Chaïbi et Ramiz Zerrouki. Dans les deux autres matchs de cette sixième journée du Groupe (G), l'Ouganda sera opposé à la Guinée, alors que le Botswana recevra la Somalie.

A la fin des éliminatoires, les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).

Les dix derniers matchs de l'Algérie avant la rencontre face au Mozambique

Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant le match contre le Mozambique, prévu mardi au stade Hocine Ait-Ahmed (22h00) pour le compte de la 6e journée (Gr.G) des qualifications du Mondial-2026 de football.

21 mars 2025 à Francistown (Mondial-2026 - Qualifications):

Botswana - Algérie 1-3

Buts: Gouiri (44e), Amoura (51e, 73e)

17 novembre 2024 à Tizi-Ouzou (CAN-2025 - Qualifications):

Algérie - Libéria 5-1

Buts: Mandi (20e), Mahrez (29e), Bounedjah (65e), Gouiri (74e), Amoura (90e+5)

14 novembre 2024 à Malabo (CAN-2025 - Qualifications):

Guinée équatoriale - Algérie 0-0

14 octobre 2024 à Lomé (CAN-2025 - Qualifications):

Togo - Algérie 0-1

But: Bensebaini (18e s.pen)

10 octobre 2024 à Annaba (CAN-2025 - Qualifications):

Algérie-Togo 5-1

Buts : Benrahma (29e, 54e, s.p), Aouar (68e), Gouiri (86e), Amoura (90e+5)

10 septembre 2024 à Monrovia (CAN-2025 - Qualifications):

Libéria - Algérie 0-3

Buts : Gouiri (17e), Zorgane (25e), Bounedjah (80e)

6 sept 2024 à Oran (CAN-2025 - Qualifications):

Algérie - Guinée équatoriale 2-0

Buts : Aouar (70e), Gouiri (90e+5)

10 juin 2024 à Kampala (Mondial-2026/ Qualifications):

Ouganda-Algérie 1-2

Buts : Aouar (46e), Benrahma (57e)

6 juin 2024 à Alger (Mondial-2026/ Qualifications):

Algérie - Guinée 1-2

But : Yasser Baldé (52e, c.s.c)

26 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) :

Algérie - Afrique du Sud 3-3

Buts : Benzia (21e, 70e), Brahimi (52e)

Bilan en 10 matchs : 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite

Buts marqués: 25

Buts encaissés: 9

Buteurs : Gouiri (5) - Amoura (4) - Aouar (3) - Benrahma (3) - Benzia (2) - Bounedjah (2) - Mandi (1) - Brahimi (1) - Yasser Baldé (c.s.c 1 ) - Zorgane (1) - Bensebaini (1), Mahrez (1).