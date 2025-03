Algérie: Mouloudji partage un iftar collectif à Blida

BLIDA — La wilaya de Blida a organisé, dimanche, un ftar collectif pour des centaines de personnes, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, ainsi que des autorités locales et sécuritaires.

Cette initiative caritative, organisée sous le slogan "Le plus grand iftar collectif de l'Algérie victorieuse", par l'Association caritative nationale "Kafil El-Yatim", en collaboration avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), a vu la participation de nombreuses familles et personnalités dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La ministre a salué cette initiative, estimant qu'elle "incarne et renforce les valeurs de solidarité, de cohésion et d'unité nationale".

Elle a également salué les efforts de toutes les organisations de la société civile, des associations et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche tout au long du mois de Ramadhan pour offrir des repas, notamment aux passants.

A cette occasion, Mme Mouloudji a affirmé que son ministère avait accompagné de nombreuses associations dans l'ouverture de restaurants "Rahma" durant ce mois béni, précisant qu'un total de 2.200 restaurants ont été ouverts, offrant plus de 600.000 repas par jour.

Pour sa part, le président de l'association nationale Kafil El-Yatim, Ali Chaouati, a souligné que l'objectif de cet événement, que l'association organise chaque année pendant le mois de Ramadhan, est de répandre la joie parmi les orphelins et de renforcer les liens de solidarité et d'entraide.

Il a expliqué que le partenariat établi aujourd'hui avec le CREA, sous l'égide du ministère de la Solidarité nationale et du wali de Blida, Brahim Ouchen, consacre la coopération et la complémentarité et illustre la solidarité du peuple algérien.

Le vice-président du CREA, Djamel Guidoum, a quant lui indiqué que son instance est convaincu que "le rôle de l'entreprise citoyenne ne se limite pas à l'investissement et au développement économique, mais s'étend également au renforcement et au soutien de la responsabilité sociale dans l'ensemble des entreprises", précisant que partant de ce principe, cet Iftar de solidarité a été organisé, dimanche à Blida, à l'instar de ceux organisés les années précédentes dans les wilayas de Tizi Ouzou et M'sila, soulignant l'engagement du Conseil à renouveler cette initiative chaque fois que l'occasion se présente.

En marge de cet évènement abrité par le stade Chahid "Hammoud Daidi" au centre-ville de Blida dans une atmosphère convivial, une cérémonie a été organisée avant l'Iftar, lors de laquelle des orphelins parmi les meilleurs élèves ont été distingués, outre l'organisation d'un tirage au sort de la "Omra", ayant permis à 10 veuves de différentes wilayas d'en bénéficier.

Par ailleurs, 3500 orphelins ont reçu des vêtements de l'Aïd, en attendant la distribution d'autres lots dans le sud du pays.