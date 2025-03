Niger: Formation de journalistes à la couverture des migrations

communiqué de presse

La formation, qui a réuni dix (10) journalistes et cinq (5) acteurs de la société civile, s'inscrit dans le cadre du projet INFORMA et fait suite à une session de formation des formateurs, organisée à Niamey en 2024.

L'objectif est d'améliorer la qualité des productions médiatiques sur les questions migratoires, en offrant aux participants des outils et des connaissances pour aborder de manière plus approfondie et responsable tout sujet portant sur la migration.

Deux jours durant, les participants et participantes ont suivi six modules interactifs, combinant apports théoriques et travaux de groupes.

Afin de mettre en pratique les enseignements reçus, les journalistes ont été invités à proposer des sujets d'investigation. Dix sujets ont été présentés, couvrant des aspects variés de la migration, tels que les conditions de vie des migrants, les trafics d'êtres humains et les politiques publiques encadrant la migration. Ces propositions serviront de base pour des reportages à venir, témoignant ainsi de l'engagement des participants à appliquer leurs nouvelles compétences.

Une initiative saluée

Les participants et participantes ont salué l'initiative, soulignant l'importance de telles formations pour améliorer la qualité de l'information sur les migrations. Alikou Moïlafou du journal en Ligne LeSouffle de Maradi s'est félicité des compéténces acquises: « Je suis désormais mieux outillé pour aborder ces sujets avec plus de profondeur et de rigueur». Balkissa Kossoukoye, journaliste à la RTN Maradi, s'est dit déterminé à "changer la donne» grâce à ses nouveaux acquis

La formation s'inscrit dans le cadre du projet INFORMA, lancé par la FIJ le 1er mai 2023 en partenariat avec Cospe, GRDR, SEEFAR, OPEN ARMS et Carta di Roma. Financé par l'Union européenne, ce programme vise à renforcer l'information sur le phénomène migratoire dans trois pays d'Afrique de l'Ouest - Sénégal, Gambie et Niger - en mettant l'accent sur les risques liés à l'immigration irrégulière et sur les alternatives disponibles pour les populations concernées.

L'un des objectifs clés du projet est de promouvoir une narration médiatique plus équilibrée et factuelle, en renforçant la collaboration entre journalistes, organisations de la société civile, autorités publiques et acteurs de la diaspora.

Dans le cadre d'INFORMA, la FIJ joue un rôle central dans le renforcement des compétences des journalistes à travers plusieurs actions concrètes : formations de formateurs pour 31 journalistes du Sénégal, du Niger et de la Gambie, sessions nationales de formation pour plus que 100 professionnels, mise à jour d'un guide des bonnes pratiques locales en matière de couverture médiatique des migrations, et formations spécialisées en data journalisme, fact-checking, mobile journalism et journalisme de solutions.

Le projet comprend également des tables rondes avec des responsables de médias pour adapter les lignes éditoriales aux réalités migratoires et l'élaboration de directives pour une couverture médiatique qualitative, en partenariat avec des organisations journalistiques en Europe.