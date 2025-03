Algérie: Hamlaoui souligne l'importance d'élargir le débat à tous les acteurs de la société civile

ALGER — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissam Hamlaoui, a souligné, dimanche soir, l'importance d'élargir le débat à tous les acteurs de la société civile et d'écouter leurs avis, en présentant la stratégie de l'ONSC à cet égard.

Animant une conférence de presse en marge du colloque organisé par l'ONSC et le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme (CUACT) sur "Le rôle de la société civile dans le renforcement de la paix et la lutte contre le terrorisme en Afrique", Mme Hamlaoui a indiqué que l'Observatoire devait s'ériger en espace pour les idées, la créativité et l'élaboration de plans et de stratégies relevant de ses compétences, en soutien aux pouvoirs publics, ajoutant que la première démarche à entreprendre, à cet effet, sera bien l'ouverture de la voie au dialogue et au débat avec tous les acteurs de la société civile.

Et de préciser, que les portes de la présidence de l'Observatoire seront ouvertes deux jours par semaine (samedi et jeudi) aux acteurs de la société civile, afin de débattre et d'écouter leurs avis.

Mme Hamlaoui a salué l'importance de travailler de manière horizontale, estimant qu'avant de parler de formations ou de renforcement des capacités, il faut d'abord écouter les véritables préoccupations de tous les acteurs de la société civile.

Dans ce cadre, elle a souligné que les comités de quartiers, et les associations communales et de wilaya, constituent les piliers de la Société civile, étant son véritable prolongement.

Evoquant l'accord de coopération signé, dimanche, entre l'ONSC et le CUACT Mme Hamlaoui a fait savoir que cet accord, qui vise à asseoir les fondements d'une coopération entre les deux organismes, comportait plusieurs axes, tels que les campagnes de sensibilisation de la société civile et son rôle efficace dans les efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Elle a également mis en relief l'expertise de l'Algérie en matière de gestion des questions liées à la lutte antiterroriste, "dont la lutte contre la traite humaine et la défense des droits des migrants clandestins", en témoigne la reconnaissance du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

En outre, elle a affirmé que l'Algérie figurait parmi les pays assurant à ces réfugiés sécurité, prise en charge médicale et même l'éducation, mettant en avant la prise en charge totale, par l'Etat algérien, des enfants venus avec des migrants clandestins.