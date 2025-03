Algérie: Arkab évoque à Addis-Abeba avec le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale le renforcement du partenariat économique

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab s'est entretenu, lundi à Addis-Abeba, avec le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, sur les opportunités de renforcer les relations de coopération commerciale entre les deux pays dans de nombreux domaines, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de M. Arkab en République fédérale démocratique d'Ethiopie, s'est déroulée en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et du PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, ainsi que de cadres du ministère, de Sonatrach et de Sonelgaz.

Elle a porté sur "les opportunités de renforcer les relations de coopération commerciale entre l'Algérie et l'Ethiopie, notamment dans le domaine de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables".

A cette occasion, M. Arkab a donné un aperçu sur le secteur, notamment "en ce qui concerne la recherche, l'exploration, l'exploitation et le transport des hydrocarbures et de la pétrochimie ainsi que les produits pétroliers et la formation, évoquant, par là même, les domaines de production, de transport et de distribution d'électricité, des ressources minières et de leur transformation, en particulier dans le domaine des engrais", précise le communiqué.

Arkab a affirmé que "l'Algérie est disposée à approvisionner le marché éthiopien en engrais, notamment l'urée 46%, qui constitue une part importante des besoins agricoles de l'Ethiopie, estimés à près de deux (2) millions de tonnes par an".

Le ministre a aussi affirmé que l'Algérie a franchi "de grands pas" sur la voie de l'intégration économique africaine, en "oeuvrant constamment à la diversification des réseaux de transport et de commerce, à travers des projets majeurs comme la route Tindouf-Zouerate, à l'élargissement des échanges commerciaux à travers les zones de libre-échange, et à l'ouverture de banques commerciales algériennes en Afrique".

Arkab a souligné l'importance de la coopération africaine dans le développement de projets communs, le renforcement des investissements dans les secteurs pétrolier et gazier, ainsi que la réalisation de l'intégration énergétique africaine, ce qui contribuerait à l'atteinte des objectifs du continent en matière d'autosuffisance énergétique et de sécurité d'approvisionnement pour tous les Etats membres.

De son côté, le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale a salué le rôle de l'Algérie dans le renforcement de l'intégration régionale en Afrique, exprimant l'intérêt de son pays pour l'élargissement du partenariat économique avec l'Algérie dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des échanges commerciaux.

Le ministre éthiopien a également manifesté l'intérêt de son pays pour la coopération en bénéficiant de l'expertise algérienne en matière de cadres réglementaires et juridiques régissant le commerce et la commercialisation du pétrole brut et des produits énergétiques et pétroliers.

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation en vue de mettre en place des mécanismes concrets facilitant les échanges commerciaux et les investissements, afin de renforcer l'intégration économique entre les deux pays.