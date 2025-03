Algérie: Le cinéma algérien connait une 'véritable dynamique'

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a affirmé, dimanche à Alger, que le cinéma en Algérie connaissait une "véritable dynamique" depuis les assises nationales du cinéma tenues en janvier dernier.

Le ministre qui a assisté à la projection du film "Pour toi... Hasna", du réalisateur Khaled El Kebich à la Cinémathèque Algérienne, à l'occasion de la célébration de la Fête de la Victoire (19 mars), a relevé "un véritable décollage" du cinéma en Algérie, illustré par "une dynamique concrète qui s'est manifestée à travers les projections de films produits par le ministère, ainsi que par les activités organisées par les associations professionnelles pour animer les festivals et les ateliers sur le cinéma, outre les films actuellement projetés à travers le pays, notamment dans le sud, grâce aux caravanes cinématographiques".

M. Ballalou a précisé que suite aux Assises nationales du cinéma, tenues à Alger (19 et 20 janvier), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "plus de 300 films ont été projetés dans différentes wilayas, notamment dans le sud, où des caravanes cinématographiques ont été mises en place".

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République et des recommandations issues des Assises nationales du cinéma, "de nombreuses assises et ateliers sur le cinéma ont été organisés, en associant les professionnels du cinéma, à l'instar des techniciens, des cinéastes, des acteurs, et d'autres, pour élaborer une feuille de route" visant à promouvoir le cinéma, adoptée lors des assises, a-t-il ajouté.

A cet égard, le ministre a indiqué que "les textes juridiques pour la création de la Commission nationale du cinéma sont en cours d'élaboration" par son secteur qui "oeuvre avec tous les secteurs à lever les restrictions pour le développement du cinéma". Un travail est en cours en vue de revoir l'activité des organismes du cinéma, afin de "résoudre les problématiques du secteur liées aux autorisations, au financement et au contrôle", a-t-il ajouté.

S'agissant du domaine de la musique, M. Ballalou s'est félicité de la création et de l'ouverture récente de 19 écoles d'enseignement musical pour les jeunes et les amateurs au niveau des maisons de la culture dans 19 wilayas, comptant actuellement 600 étudiants, précisant que la réalisation de ces écoles, en coordination avec les autorités locales, s'inscrit dans le cadre de la "vision de vulgarisation de la culture musicale chez les jeunes, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté, lors de l'ouverture des Assisses nationales du cinéma, sur l'importance de l'enseignement dans les domaines du cinéma et de la musique".

Par ailleurs, l'avant-première du long-métrage "Pour toi...Hasna" a eu lieu en février dernier. L'oeuvre qui évoque les souffrances des familles algériennes durant la période coloniale française, a été réalisée dans le cadre des projections des films produits par le ministère de la Culture et des Arts, à travers le Centre algérien de la cinématographie.