Algérie: Batna - Commémoration du 69e anniversaire de la mort du martyr Mostefa Ben Boulaïd

BATNA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebiga, accompagné du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Hamza Laoufi, du wali de Batna, Mohamed Benmalek et du wali délégué de Barika, Saïd Bou Eddeheb, a présidé lundi au village de Nara (commune de Menaâ), les cérémonies officielles commémorant le 69ème anniversaire de la mort du héros Mostefa Ben Boulaïd.

Le programme a débuté au Carré des Martyrs de Nara par une cérémonie de recueillement à la mémoire du Chahid Ben Boulaid et de tous les martyrs qui donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie.

M. Rebiga a ensuite assisté, à la salle omnisports du village, à la remise de prix aux établissements scolaires lauréats du concours historique du martyr Mostefa Ben Boulaïd.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre, a mis en exergue "l'importance de la commémoration de tels souvenirs", en soulignant que le chahid Ben Boulaïd est "un modèle unique de sacrifice et d'abnégation et une source d'inspiration pour les générations", car, a-t-il dit, "il s'agit d'un dirigeant hors pair et d'un héros emblématique qui a donné sa richesse et sa vie pour que l'Algérie recouvre sa souveraineté".

"En exécution des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours insisté sur l'importance de la préservation de la mémoire nationale, le ministère des Moudjahidine est mobilisé pour protéger le legs des martyrs et transmettre leur noble message aux générations futures qui doivent être conscientes des immenses sacrifices de ces valeureux héros, et des souffrances du peuple algérien qui a subi toutes sortes d'injustices, d'oppressions et d'abus pour la liberté et l'indépendance", a ajouté M. Rebiga.

Le ministre a également affirmé que son secteur ministériel a adopté "une approche ouverte, fondée sur l'aspect scientifique et académique, et en conformité avec toutes les nouvelles méthodes qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la protection du cordon de communication entre les générations et visant à mettre à nu les manoeuvres de ceux qui sont encore figés dans l'illusion de nier le passé et de renier des faits de l'histoire".

M. Rebiga a également souligné que le message du martyr Mostefa Ben Boulaïd et de ses compagnons Chouhada "nous impose aujourd'hui d'être vigilants et conscients de tous les risques dans un monde en mutation et impitoyable, et des défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui et à l'avenir".

Au cours de sa tournée, le ministre des Moudjahidine s'est rendu dans la commune d'Arris, où il a visité la demeure de Ben Boulaïd, transformée depuis 2011 en musée.

Après avoir reçu, in situ, des explications sur ce repère qui a attiré, cette année, plus de 6.000 visiteurs de différentes régions du pays, le ministre a honoré la famille du martyr, en l'occurrence son fils Abdelhak et sa fille Nabila, ainsi qu'un certain nombre de moudjahidine.

La visite du ministre des Moudjahidine et des Ayants droits dans les communes de Menaâ et d'Arris lui a permis d'inspecter et de lancer plusieurs projets de développement dans les secteurs de l'aménagement urbain, de l'éducation et de l'hydraulique, qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment dans les zones rurales et éloignées.

Pour rappel, M. Rabiga avait présidé, la veille au soir à la maison de la culture de Batna, la distribution des prix aux lauréats de la première édition du concours national "Martyr Mostefa Ben Boulaïd" pour les arts plastiques

