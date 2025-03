ALGER — Les syndicats de l'Education nationale ont salué, lundi, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'intégrer 82.410 enseignants contractuels, tous cycles confondus, ce qui contribuera à donner un élan fort à ce secteur stratégique et apportera un appui à la stabilité socio-professionnelle pour un rendement accru.

A cet effet, le président de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri a qualifié la décision annoncée, dimanche, par le président de la République "d'importante", car elle encouragera les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes et à apporter un rendement de qualité, ce qui se reflètera inévitablement sur les résultats des élèves.

La décision d'intégration concerne essentiellement les enseignants d'anglais et d'éducation sportive et physique, recrutés dans le cadre des nouveaux postes créés au titre d'un concours organisé il y a deux ans, ainsi que les enseignants des autres matières dans les trois paliers d'enseignement, a affirmé le même responsable.

De son côté, le président de l'Organisation algérienne des professeurs de l'éducation (OAPE) a salué une décision qui intervient "à un moment opportun", affirmant qu'elle dénote l'engagement du président de la République à honorer ses engagements envers la famille de l'éducation, en permettant aux enseignants d'avoir le statut qu'ils méritent, étant investis de la formation des nouvelles générations, et à travers la promotion du travail pédagogique.

Pour sa part, le Secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), Zoubir Rouina a souligné que cette décision qui a été "largement saluée" par les enseignants et les professeurs et qui coïncide avec la fête de l'Aïd El-Fitr, notamment, est à même d'apporter une plus grande stabilité socioprofessionnelle dans ce secteur stratégique".

Dans ce contexte, il a rappelé que la question d'intégration des enseignants contractuels dans des postes permanents figurait parmi les revendications du CLA lors de la dernière réunion avec le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadoui, vu son "impact important sur leur rendement et leurs conditions socioprofessionnels".

De son côté, le ministre de l'Education nationale a salué cette décision "sage et stratégique", soulignant qu'elle "procède de l'attention et de l'intérêt permanent du président de la République pour l'éducation et les éducateurs".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a approuvé, en Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, l'intégration de 82.410 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement, "poursuivant ainsi son engagement envers la communauté éducative, en reconnaissance du rôle des enseignants dans la formation et la protection des générations futures". Cette dernière intégration fait suite à une précédente opération d'intégration ayant touché 62.000 enseignants contractuels, portant ainsi le total à 144.410 enseignants intégrés dans l'ensemble des cycles d'enseignement.