Algérie: Une nouvelle stratégie sera élaborée pour relancer la filière du marbre

SKIKDA — La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des mines, Mme Karima Tafer, a affirmé lundi de Skikda qu'"une nouvelle stratégie sera élaborée pour relancer la filière du marbre en Algérie".

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya, Mme Tafer a précisé que "cette stratégie sera élaborée en coordination avec le groupe industriel minier Sonarem dans les domaines de la formation, le marketing et le management pour permettre au marbre algérien de recouvrer la place qu'il a toujours occupée".

Il a relevé que "l'entreprise nationale de marbre fait face à certains problèmes qui seront rattrapés", affirmant que "le secteur minier l'accompagnera à travers cette stratégie qui reposera sur la formation et l'association du secteur privé pour augmenter ses capacités de production, notamment suite aux instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au développement de cette filière, la réduction de la facture des importations, la valorisation de nos produits et l'orientation vers l'exportation".

Mme Tafer a révélé qu"'en mai prochain, une convention de partenariat sera signée entre le groupe Sonarem et la fédération italienne du marbre pour créer une école de formation dans le domaine du marbre au profit des travailleurs du groupe qui sera encadrée par des experts italiens en extraction, traitement et transformation de l'albâtre avec l'association du secteur de la formation professionnelle et des experts locaux".

La secrétaire d'Etat a considéré en outre que "le secteur minier est un secteur stratégique qui contribue à l'économie nationale et cela, a nécessité la mise en place d'une nouvelle loi plus transparente pour organiser les activités minières avec de nouveaux articles qui facilitent l'investissement privé et étranger".

Concernant les opérations de prospections et de recherches géologiques, Mme Tafer a assuré qu' elles n'ont jamais cessé" comme le prouve le lancement dernièrement de 26 projets de recherche minière qui permettront d'identifier les capacités potentiellement existantes en Algérie qui "recèle de multiples ressources minières".

Mme Tafer qui était accompagné du PDG du groupe industriel minier Sonarem, Belkacem Soltani, a suivi au début de sa visite un exposé sur le secteur de l'énergie et des mines dans la wilaya et la situation de l'Entreprise nationale de marbre.

Elle a également visité une carrière de marbre à Filfila et une usine de transformation du marbre sur la route de l'Ilot des Chèvres.