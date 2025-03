Tunisie: Réformes administratives - Kaïs Saïed fixe les priorités à Sarra Zaafrani Zenzeri

Lundi matin, 24 mars 2025, au Palais de Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu Sarra Zaafrani Zenzeri, la cheffe du gouvernement. Lors de cette rencontre, le président a mis en lumière plusieurs principes fondamentaux de la nouvelle constitution, qui marque une rupture totale avec celle de 2014. Il a réaffirmé les mécanismes et les objectifs de la constitution du 25 juillet 2022, en soulignant son esprit et ses ambitions, tout en se débarrassant des résidus du passé, indique un communiqué de la présidence de la République.

Dans son intervention, le président a insisté sur la nécessité pour chaque responsable de s'imprégner des nouvelles dispositions constitutionnelles, votées par le peuple, et de les appliquer dans chaque décision et à chaque instant. Il a évoqué l'importance de répondre aux attentes du peuple tunisien en matière de dignité et de justice sociale, tout en soulignant la nécessité de parvenir à un équilibre entre la création de richesse et la croissance économique réelle, au service de la justice sociale.

Kaïs Saïed a aussi rappelé que la gouvernance ne réside pas seulement dans les textes législatifs, mais dans la mise en oeuvre concrète de ceux-ci. Il a souligné que les textes incomplets ou inapplicables, ainsi que les institutions sans impact réel, alourdissent inutilement les finances publiques et n'apportent aucune solution tangible aux problèmes quotidiens des citoyens. À cet égard, le président a appelé à une révision profonde du fonctionnement administratif et a insisté sur la nécessité de supprimer ou réorganiser certaines structures inutiles.

À l'issue de cette rencontre, Sarra Zaafrani Zenzeri a été chargée par le président de repenser l'organisation de plusieurs entités administratives jugées inefficaces, notamment celles en charge des relations avec le citoyen, dont certaines sont inactives ou mal structurées. Le président a dénoncé la persistance de bureaux vides ou remplis de dossiers sans valeur ajoutée, et a évoqué l'inefficacité des structures destinées à traiter les plaintes des citoyens, qui finissent par s'entasser sans jamais aboutir à des solutions.

Le chef de l'État a également rappelé que l'objectif est de mettre en place des institutions véritablement au service des citoyens, avec une attention particulière à la qualité des services publics et à la transparence. Il a affirmé qu'il ne tolérerait aucune négligence de la part des responsables administratifs et a réitéré son engagement à assurer la bonne gouvernance au sein des institutions publiques.

Finalement et non moins important, Kaïs Saïed a souligné que l'État doit être au service du peuple, et non l'inverse, et que le modèle de gouvernance envisagé repose sur une administration dynamique, responsable et efficace.