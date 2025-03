Afrique: Médicaments - La Tunisie ambitionne de devenir un pôle pharmaceutique africain

La Tunisie dispose des atouts nécessaires pour s'imposer comme un pôle pharmaceutique en Afrique, grâce à ses ressources humaines qualifiées dans plusieurs spécialités, dont l'ingénierie biomédicale. C'est ce qu'a affirmé ce lundi 24 mars 2025 Chokri Hammouda, président-directeur général de la Pharmacie centrale, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale.

Selon lui, l'industrie pharmaceutique tunisienne génère actuellement 12 000 emplois. Toutefois, pour que le pays puisse pleinement jouer son rôle de hub pharmaceutique, une mise à jour du cadre législatif s'avère nécessaire.

La Tunisie exporte déjà des médicaments vers plusieurs pays européens, arabes et africains. Toutefois, les expéditions vers le continent africain s'effectuent aujourd'hui via des partenariats tripartites impliquant des centres d'achat européens. Afin de renforcer la coopération Sud-Sud et de favoriser des échanges directs entre les fabricants tunisiens et les acheteurs africains, l'Ordre des pharmaciens organise un congrès continental à Tunis du 30 avril au 2 mai 2025.

Par ailleurs, la Tunisie se prépare à lancer la fabrication de médicaments biologiques génériques, après un accord récemment conclu entre le ministère de la Santé et les industriels du secteur. "Nous posons actuellement les bases de cette production en Tunisie. Pour être compétitifs, ces médicaments doivent être fabriqués en grande quantité, ce que le seul marché local ne peut absorber", a expliqué Chokri Hammouda.

L'accord prévoit ainsi un accompagnement des autorités pour permettre aux industriels d'augmenter leur capacité de production, avec en contrepartie une facilitation des exportations vers les marchés arabes et africains, voire européens.

Finalement et non moins important, Hammouda a rappelé que la Tunisie couvre 80 % de ses besoins en médicaments par sa production locale et importe les 20 % restants à un coût élevé.