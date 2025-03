Afrique de l'Ouest: Bourse - Les indices phares de la BRVM renouent avec la hausse après plusieurs jours de baisse

Après quatre jours de baisse, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoue avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce lundi 24 mars 2025., la titre BOA Sénégal a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,39%.

L'indice composite a ainsi enregistré une hausse de 0,48% à 284,48 points contre 283,12 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,49% à 142,95 contre 142,26 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte augmentation, soit 0,90% à 121,47 points contre 120,39 points la veille.

La valeur totale des transactions est toujours en-dessous du milliard FCFA, se situant à 932,932 millions FCFA contre 923,536 millions FCFA le vendredi 21mars 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 50,932 milliards FCFA, se situant à 10 669,775 milliards FCFA contre 10 618,843 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a aussi enregistré une augmentation de 987 millions FCFA, passant de 10 507,145 milliards FCFA la veille à 10 508,132 milliards FCFA ce lundi 24 mars 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,14% à 605 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,94% à 9 890 FCFA), Total Sénégal (plus 2,79% à 2 395 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 2,40% à 640 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 2,31% à 13 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 590 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 3 510 FCFA) Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,53% à 965 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA).