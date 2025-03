Tunisie: À Bizerte, la pétanque a ses fans - Une discipline qui mérite plus de considération !

Menzel Bourguiba et Tinja, chefs de file de ce sport prestigieux de la région bizertine.

Jeunes, sur le chemin de l'école, nous traversions quotidiennement le terrain où les adeptes de pétanque pratiquaient cette discipline à leurs heures «perdues». On nommait communément ledit terrain, très vague par ailleurs, «bathat il boule», situé juste en face du Stade Ahmed Bsiri.

C'était il y a longtemps, très longtemps! Tout cela pour dire que ce sport est tout simplement une tradition à Bizerte. Aujourd'hui, malgré les difficultés de toutes sortes, notamment matérielles, on continue à aimer la pétanque et à pratiquer cette discipline dans toute la région. Trois ligues, à travers le pays, organisent les différents tournois: Nord, Centre et Sud.

Pour ce qui concerne la Ligue Nord, on compte comme équipes le Club de pétanque de Menzel Bourguiba, El Ittihad Menzli, El Kirch de Bizerte, Tinja Sports, Metline, VSMenzel Abderrahman, Aouasja. À l'issue des différentes compétitions des trois Ligues sus-citées, les dix meilleures équipes disputent le championnat national. On joue en tête-à-tête, en doublette ou en triplette suivant une programmation émanant de la Fédération tunisienne de pétanque.

De Menzel Bourguiba à Tinja

Cette année, le démarrage du championnat est prévu pour après le mois de Ramadan, nous informe Seifeddine Amdouni, joueur chevronné et président du Club de pétanque de Menzel Bourguiba. Longtemps dominant, Menzel Bourguiba a cédé désormais le «fauteuil» à Tinja Sports pour dominer à son tour la pétanque dans la région.

«La plupart des champions de Tinja Sports viennent de Menzel Bourguiba qui est considéré comme le fief de la pétanque en Tunisie», nous apprend S. Amdouni. Et d'ajouter justifiant cette nouvelle hégémonie de Tinja : «Là, les joueurs ne peuvent que s'épanouir. En effet, les conditions de travail sont excellentes et les avantages matériels sont nombreux. Il est difficile de ne pas réussir».

Quant au Club de pétanque de Menzel Bourguiba qui a vu naître plein de champions dont justement Seifeddine Amdouni, il demeure une école de formation, presque un passage obligé pour les jeunes amateurs de pétanque. « Il suffit de passer du côté de la Socomena, sur le chemin du Lycée technique à l'avenue de l'indépendance pour se rendre compte de l'intérêt que portent les Menzeliens à ce sport», enchaîne l'international pétanqueur à la fois pointeur et tireur.

À une échelle plus grande, la Tunisie a remporté en 2023 la Coupe d'Afrique et récemment, lors de le Coupe du monde 2024 en France, elle a accédé en demi-finale, qu'elle a perdue contre Madagascar. Avec des boulistes (ou pétanqueurs) de la trempe de Mahdi Hammami, Lassaad El May, Marwan Khdhiri, Harem Allouche, Mongi Dhouib et Seifeddine Amdouni, la pétanque tunisienne a fière allure et pourrait encore aller plus loin dans les performances... Seulement cette discipline a besoin de soutien moral et matériel. En effet, les temps ont changé et la passion seule ne suffit plus !