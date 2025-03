Tunisie: Forte perturbation climatique attendue en Tunisie à partir du 25 mars - Préparez-vous aux intempéries

Le climat tunisien connaîtra un changement important à partir de demain, mardi 25 mars 2025, selon l'expert en climatologie Amer Bahba. Après deux semaines de conditions météorologiques relativement stables, marquées par des pluies sporadiques et des températures élevées, une perturbation majeure s'annonce.

Bahba a indiqué, dans une déclaration à Express FM, que les régions du sud de la Tunisie, notamment Médenine et Tataouine, seront les plus touchées. Des précipitations importantes, pouvant dépasser les 50 mm, sont attendues, tandis que d'autres zones comme Gabès, Kasserine, Tozeur et Kebili devraient recevoir entre 1 et 30 mm de pluie. Cette instabilité persistera jusqu'au 26 mars 2025.

L'expert prévoit également des pluies plus faibles dans le centre et le nord du pays, avec des précipitations significatives sur les côtes de Bizerte, Beja et Jendouba. Les barrages devraient particulièrement être affectés par ces pluies.

Une chute notable des températures est attendue, avec des minima pouvant atteindre 10°C dans certaines régions. Bahba a aussi évoqué une faible possibilité de chutes de neige dans les zones montagneuses. Ces conditions instables devraient se prolonger jusqu'au début avril, et des dépressions atmosphériques pourraient provoquer des pluies généralisées sur l'ensemble du territoire.

L'expert appelle à suivre de près l'évolution de cette situation, surtout dans les régions vulnérables aux inondations et aux risques liés aux barrages.