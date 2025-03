Tunisie: Incidents lors du match US Monastir/JS Kairouan - Le ministère de la Jeunesse et des Sports exige des sanctions

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé, ce lundi 24 mars 2025, la Fédération tunisienne de basketball à appliquer rigoureusement la loi et à prendre les sanctions nécessaires après les violences survenues samedi dernier lors du match entre l'Union Sportive Monastirienne (US Monastir) et la Jeunesse Sportive Kairouanaise (JS Kairouan), comptant pour la quatrième journée retour du groupe de play-off du championnat national professionnel de basketball.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a condamné les incidents survenus durant la rencontre, notamment l'envahissement du terrain de la salle Mohamed Mzali par certains supporters de l'US Monastir et le geste déplacé d'un joueur de la JS Kairouan. En réaction, une réunion de travail s'est tenue ce lundi entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, et le président de la Fédération tunisienne de basketball, Ali Benzarti. Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion :

· L'application stricte du règlement pour endiguer de tels comportements.

· L'appel à la Fédération tunisienne de basketball pour qu'elle prenne les sanctions nécessaires à l'encontre des responsables de l'envahissement du terrain et du joueur de la JS Kairouan, conformément à la réglementation en vigueur.

· La nécessité de sévir contre toute personne impliquée dans des actes de violence ou des infractions portant atteinte à la sécurité nationale et à l'image du sport tunisien.

· L'invitation des médias nationaux, publics et privés, à sensibiliser les supporters, à éviter les déclarations incendiaires et à s'abstenir de tout discours susceptible d'attiser les tensions ou de raviver des rivalités régionales.

· L'incitation des fédérations sportives à revoir en profondeur leur barème de sanctions afin de les rendre plus dissuasives, dans le but de préserver l'ordre public et la réputation du sport tunisien.