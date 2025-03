Tunisie: L'EST S'impose en amical face à l'ASM - Un turnover radical

A l'occasion de la rencontre amicale disputée samedi soir contre l'ASM, Maher Kanzari a mis à l'épreuve tous les joueurs à sa disposition. Un turnover radical qui se poursuivra demain soir face au CAB.

Conscient qu'il a peu de temps devant lui pour préparer le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Mamelodi Sundowns, le 1er avril à Pretoria à partir de 14h00, Maher Kanzari a adopté un rythme des plus accélérés. Après seulement cinq jours d'entraînement, il a fait disputer à ses joueurs, samedi soir, un match amical contre l'ASM. Un choix réfléchi de jouer contre un club de deuxième division, car ce qui importe le plus ce n'est ni l'intensité du match, ni même le résultat, mais plutôt la mise en application des exercices accomplis aux entraînements.

Par ailleurs, le coach "sang et or" a opéré un turnover radical, alignant tous les joueurs à sa disposition. On a retrouvé Azouni, Ben Mohamed, Mouhli, Derbali et El Ayeb. Et même Memmiche a eu une place de choix dans le dispositif de jeu de Maher Kanzari qui l'a aligné dans le onze de départ qui a débuté la rencontre, avant de le faire remplacer en deuxième mi-temps par Béchir Ben Saïd. Cela dit, le coach "sang et or" a débuté le match avec la formation suivante : Memmiche, Bouzaiene, Koudhaï, Guennichi, Smiri, Derbali, Azouni, El Ayeb, Maâcha, Hamrouni et Kada.

En deuxième mi-temps, Maher Kanzari a aligné le onze suivant : Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Hmida, Jelassi, Bouchniba, Ogbelu, Tka (Issaoui), Jebali, Sasse, Mouhli et Diakité.

La rencontre s'est soldée par une nette victoire des "Sang et Or" sur le score de 2-0. Les buts de la victoire sont signés Koudhaï (5') et Smiri (27').

Un bon test demain soir

Les "Sang et Or" enchaîneront demain soir par un deuxième match amical contre le CAB qui aura lieu également au stade Chedly Zouiten. Le coup d'envoi du match sera donné à 22h00.

La rencontre face au CAB constituera un bon test avec, cette fois-ci, un rythme beaucoup plus élevé face à un adversaire contre qui l'EST a perdu en championnat. Côté infirmerie, tous les joueurs blessés se contentent pour le moment de s'entraîner en solitaires. Le staff technique espère récupérer Mohamed Amine Tougaï cette semaine, si tout va bien. Pour Jabri et Aholou, ce n'est pas encore décidé.