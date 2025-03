Tunisie: Tunis et Rome renforcent leur coopération dans le secteur du transport

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a tenu une réunion virtuelle avec Edoardo Rixi, vice-ministre des Transports de l'Italie. Lors de cet échange, les deux responsables ont fait le point sur la coopération bilatérale dans les différents domaines du transport, indique un communiqué rendu public lundi soir par le ministère des Transports.

La même source ajoute que les discussions ont permis de confirmer la volonté commune des deux pays de renforcer leur collaboration dans ce secteur stratégique. Dans ce cadre, Amri et Rixi ont souligné l'importance de développer des partenariats visant à promouvoir des projets mutuellement bénéfiques, tout en inscrivant cette démarche dans la continuité des relations historiques et d'amitié entre la Tunisie et l'Italie.

Les deux ministres ont également évoqué les opportunités de collaboration pour dynamiser les échanges commerciaux et touristiques, ainsi que pour faciliter les déplacements des voyageurs. Ils ont convenu de maintenir une coordination étroite et de stimuler les travaux des commissions techniques tuniso-italiennes dans le secteur du transport sous toutes ses formes. L'objectif est de suivre la mise en œuvre des accords existants, de discuter de nouvelles initiatives et de développer des programmes concrets de coopération, notamment dans le domaine du transport maritime de passagers et de marchandises.

En outre, l'échange a permis de renforcer l'engagement à partager les meilleures pratiques et à travailler ensemble sur le développement de la flotte de transport public collectif en Tunisie. Les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité du secteur du transport, en particulier pour soutenir la croissance économique et l'intégration régionale.