Gabon: La pensée patriotique se déploie dans le canton Woleu, à Oyem

Dans le cadre de la structuration de leur plateforme, les responsables de l'association Pensée patriotique dans le département du Woleu à Oyem, canton Woleu, ont récemment entamé une caravane d'installation des cellules de base dans leur circonscription.

"L'objectif est de renforcer la présence de notre plateforme dans les villages et regroupements de villages afin d'être plus proche de nos parents pour des actions plus efficaces", a souligné Jerry Bibang, membre du bureau provincial de la pensée patriotique du Woleu-Ntem, par ailleurs originaire du canton Woleu.

L'initiative est en droite ligne avec les orientations des plus hautes autorités de notre association et surtout conforme à notre slogan : "Ensemble, on va plus loin". Raison pour laquelle les membres du bureau provincial en partenariat avec notre coordination cantonale avions jugé utile de lancer cette opération, a expliqué Martial Allogho, également membre du bureau provincial.

Pour la première étape, les cellules de Koumassi, Abang-Medoumou et Sougoudzap-ville ont été installées. La deuxième étape a concerné les cellules de Bikogo, Mefane, Ondondo, Mvomayop 1 2 et 3. "nous sommes honorés et engagés pour soutenir l'action du Président, à travers la pensée patriotique. Toutefois, nous souhaitons une bonne collaboration entre la hiérarchie et nous pour des actions plus efficaces sur le terrain" a déclaré Obame Evouna, responsable de la cellule de Bikogo, au nom des promus.

Au cours de cette caravane, Nguéma Ndong Pierre, le Chef de délégation et par ailleurs Coordonnateur adjoint de la pensée patriotique dans le canton Woleu, a rappelé les objectifs de l'association, parmi lesquels, la promotion du développement social économique et culturel, l'unité des fils et filles du pays ainsi que la promotion des valeurs de citoyenneté et du vivre-ensemble.

Il n'a pas surtout manqué de rappeler les missions des responsables des cellules, notamment l'animation au quotidien de l'association, la participation effective aux activités, le versement des cotisations ... "les membres et responsables des cellules ont des droits, devoirs et obligations, le tout consigné dans les textes de l'association", a-t-il rappelé en insistant sur le fait que l'association reste ouverte à tous mais l'adhésion est personnelle et volontaire.

Pour sa part, Mathurin Ondo Zeng, membre de la pensée patriotique, a insisté sur les valeurs d'inclusion, de solidarité en vue d'un meilleur fonctionnement. "La politique ne devrait pas nous diviser, nous devons fédérer pour apporter un soutien de taille à notre champion comme lors du référendum" a t-il déclaré en appelant au rassemblement et à l'unité.

La caravane d'installation des cellules de la pensée patriotique se poursuivra très prochainement, selon la coordination cantonale.