Gabon: Le ministre de l'Energie en visite d'inspection des transformateurs

Dans le cadre du suivi des travaux du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval, le ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques, Séraphin Akure-Davain, a inspecté les deux transformateurs de 45MVA 225/10kV qui seront prochainement acheminés sur le chantier et installés dans le poste électrique de la future centrale. Un barrage qui produira 35 MW, soit 13 % des besoins du Grand Libreville.

Déterminé à améliorer la situation de la crise énergétique qui prévaut à Libreville et ses environs, le Ministre de l'Energie est allé s'enquérir de l'état d'avancement du projet de Kinguélé Aval. Sur les lieux, il a échangé avec les techniciens sur les caractéristiques techniques des deux transformateurs, et s'est imprégné sur toute la logistique qui sera mise en oeuvre pour acheminer les transformateurs sur le chantier, avant leur installation dans la Haute Tension de la centrale hydroélectrique en construction.

Avec une puissance de 45 MVA chacun, ces transformateurs permettront d'élever la tension de sortie de la centrale de 10kV à 225 kV, afin d'évacuer l'énergie produite sur la ligne existante de 225kV et distribuer l'électricité aux ménages et industriels de la capitale. « Nous recherchons activement des solutions pour endiguer la crise énergétique que nous traversons... Ce projet, qui permettra de produire 35 MW, contribuera également à renforcer nos infrastructures en matière de transport d'électricité et comblera 13% des besoins du Grand Libreville », a exprimé le ministre de l'Energie.

Pour le Directeur Général de Gabon Power Company, « cette avancée majeure est le fruit d'un travail collectif et concerté entre toutes les parties prenantes. C'est également la preuve de notre détermination à livrer ce projet à fort impact, qui emploie déjà près de 460 Gabonais et mobilise plus de 50 entreprises », laisse savoir Philippe Jr. Ossoucah.

Cette visite d'inspection du ministre de l'Energie s'est effectuée en compagnie des principales parties prenantes audit projet ; notamment les responsables de Gabon Power Company (GPC) une entité du Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) et Méridiam, Asonha Énergie, Sinohydro, ainsi que Africa Global Logistics Gabon (AGL). Kinguélé Aval est un projet à fort impact positif, qui emploie aujourd'hui plus de 660 personnes dont environ 500 Gabonais.