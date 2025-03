Egypte: L'OGI - Le pays refuse toute tentative de déplacement des Palestiniens

L'Organisme général de l'information (OGI) a réaffirmé la position ferme de l'Égypte, qui rejette catégoriquement toute tentative visant à déplacer les frères palestiniens hors de la bande de Gaza, surtout vers l'Égypte.

Une telle action constitue une liquidation de la cause palestinienne et un danger imminent pour la sécurité nationale égyptienne.

L'OGI a fermement rejeté les allégations diffusées par certains médias suggérant que l'acceptation par l'Égypte du déplacement - catégoriquement rejetée - est liée à l'aide économique, qui lui est fournie.

La politique étrangère égyptienne n'avait jamais été fondée sur le "marchandage" de ses intérêts supérieurs ou de ceux du monde arabe contre une quelconque forme de compensation, quelles que soient les circonstances », a souligné l'OGI. En ce qui concerne la cause palestinienne, qui est au coeur de la sécurité nationale égyptienne et arabe, la position de l'Égypte est constante depuis plus de trois quarts de siècle, selon l'OGI.

L'Égypte a maintenu une position ferme, qui donne la priorité à la sécurité nationale et aux droits légitimes du peuple palestinien. L'Égypte a volontairement et patiemment supporté d'énormes charges économiques et financières en conséquence - des charges qui ne l'ont jamais, à aucun moment, obligée à faire la moindre concession, même mineure, en termes de sécurité nationale ou de sécurité plus large du monde arabe, ou en ce qui concerne les droits légitimes du peuple palestinien.

L'OGI a déclaré que l'Égypte avait non seulement maintenu son rejet catégorique et définitif de tout plan de déplacement depuis le début de l'agression contre Gaza - que ce soit par des voies politiques ou diplomatiques -, mais a également déclaré cette position haut et fort dès le début de l'agression, comme l'ont exprimé ses dirigeants politiques à plusieurs reprises. « L'Égypte s'engage à respecter cette position devant son peuple et le monde entier.

« Cette position est conforme à la sécurité nationale de l'Égypte, aux intérêts suprêmes du monde arabe et à l'engagement de l'Égypte à protéger la cause palestinienne. Il a réaffirmé que la politique étrangère de l'Égypte est guidée par l'éthique et le rejet total de toute forme de marchandage influençant ses décisions.