Maroc: Benslimane - Rencontre de sensibilisation en faveur des femmes entrepreneures et porteuses de projets

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à la province de Benslimane a organisé mardi une rencontre de sensibilisation en faveur des femmes entrepreneures et porteuses de projets affiliées à des coopératives et ce, à l'occasion des célébrations programmées dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

Lors de ce conclave organisé en coordination avec la Plateforme des jeunes de Benslimane et l'antenne locale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), sous le thème "Renforcement de l'entrepreneuriat féminin : un levier de croissance économique", les intervenants ont mis en avant les contributions de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de l'autonomisation économique des femmes tout en proposant des pistes de réflexion sur les moyens de transcender les difficultés qui entravent l'essor des entreprises et des coopératives féminines.

A ce propos, Mohamed Amine Benouasmine, consultant en emploi chargé de l'accompagnement des entreprises à l'ANAPEC de Benslimane, a exposé les mécanismes pouvant aider les femmes entrepreneures et porteuses de projets à réussir une réelle insertion sociale, insistant sur l'importance dans ce registre de la formation et du perfectionnement des compétences.

Il a aussi souligné la nécessité d'élaborer au préalable des études de faisabilité des projets, relevant l'importance du réseautage d'affaires entre les coopératives ainsi que la promotion des produits via les réseaux sociaux.

Pour sa part, Hajar Tamouden, chargée de l'écoute et de l'orientation au sein de la Plateforme des jeunes de Benslimane, a indiqué que cette rencontre cherche à célébrer les contributions et les réussites des femmes entrepreneures, se disant optimiste quant à l'avenir de l'entreprise féminine.

Et d'assurer que cette plateforme s'active à porter à bras-le-corps les projets des jeunes, surtout les femmes, se proposant comme un forum d'échange des expériences et des bonnes pratiques, outre la promotion du réseautage d'affaires.

Autre intervenante, Leïla El Manoui, présidente d'une coopérative basée à Benslimane, qui a mis en avant l'accent sur l'importance symbolique de cette célébration de la Journée internationale des femmes qui motive davantage les femmes entrepreneures tout en leur favorisant l'émulation en s'inspirant des success stories.

Et d'ajouter que cette rencontre a permis aux participantes d'enrichir leurs connaissances et compétences entrepreneuriales pour bien et mieux transformer leurs projets en succès.

La Plateforme des jeunes de Benslimane, créée dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023), attire les chercheurs d'emploi et les porteurs de projets. Elle s'active à favoriser l'employabilité tout en accompagnant les porteurs de projets innovants.