Togo: Une politique verte inscrite dans la durée

Le gouvernement poursuit sa politique environnementale avec un objectif clair : atteindre un milliard de plants mis en terre d'ici 2030. Un engagement qui s'inscrit dans une démarche de restauration et de consolidation du couvert végétal national, tout en contribuant activement à la lutte contre le changement climatique.

Les chiffres témoignent d'une progression significative. Après avoir planté 7,089 millions d'arbres sur 10 376 hectares en 2023, le Togo a franchi un nouveau palier en 2024 avec plus de 9,142 millions de plants sur une superficie de 11 544 hectares. Soit une augmentation de plus de 2 millions de plants en un an.

« La politique verte du Togo repose sur une vision durable de restauration et de consolidation du couvert végétal national », a déclaré lundi Katari Foli-Bazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières.

Afin d'optimiser le suivi des plantations, un outil de géolocalisation a été mis en place par le ministère, permettant d'orienter les actions vers les sites de reboisement situés dans les différentes préfectures du pays.

L'ambition du gouvernement est d'atteindre un taux de couverture végétale de plus de 25%, contribuant ainsi à la résilience du pays face aux défis environnementaux.

Un engagement global pour la protection de l'environnement

Outre le reboisement, le gouvernement togolais multiplie les efforts pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment l'érosion côtière. À ce jour, plus de 72% du littoral togolais est protégé contre l'avancée de la mer, un enjeu crucial pour les communautés vivant sur la côte.

La transition écologique passe également par une amélioration de la qualité de l'air. Le pays encourage l'adoption de moyens de transport moins polluants. Alors que le parc national de véhicules électriques était inexistant en 2020, il représente aujourd'hui plus de 3% du total des véhicules en circulation, signe d'une évolution progressive vers des alternatives plus durables.

Avec ces initiatives, le Togo démontre sa volonté de jouer un rôle actif dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Le reboisement massif, la protection côtière et la promotion de véhicules propres s'inscrivent dans une stratégie de développement durable visant à garantir un avenir plus résilient et respectueux de l'environnement.

Le défi reste de taille, mais les progrès réalisés confirment la détermination du pays à atteindre ses objectifs écologiques d'ici 2030.