Congo-Kinshasa: Province de la Tshopo - Les 'Boyomais' redoutent toute présence militaire étrangère sur leur sol

Les menaces du général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) sur la ville de Kisangani, sont prises au sérieux par les Boyomais.

Ceux-ci redoutent la résurgence des souvenirs douloureux de la guerre de six jours ayant mis aux prises, en 2000, les armées ougandaises et rwandaises pour le contrôle de leur ville. La guerre à laquelle s'étaient livrées les deux armées à l'époque a causé d'énormes dégâts tant matériels qu'humains. Les stigmates sont bien présentes dans la ville. Des souvenirs atroces que de nombreux Boyomais ne veulent plus ressasser.

En déclarant récemment sur son compte X que des Forces militaires étrangères, en l'occurrence l'UPDF et/ou le M23-AFC-RDF, pourraient bientôt entrer dans la ville stratégique de Kisangani, le fils Museveni aura ravivé des souvenirs déjà enfouis dans les subconscients. Les propos de l'officier ougandais n'ont curieusement pas été suivis d'effet au niveau gouvernemental. C'est du président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo qu'est venue la réaction, la seule d'ailleurs recensée jusque-là.

L'honorable Mateus Kanga a dénoncé une provocation inacceptable et mis en garde contre toute nouvelle tentative de présence militaire étrangère dans sa province. "Nous n'allons pas accepter de revivre le scénario de la guerre de six jours à Kisangani. Aucune armée étrangère n'est la bienvenue chez nous. Ni l'armée ougandaise, encore moins l'armée rwandaise, pire encore les envahisseurs du M23-AFC.

Que le fils de Museveni arrête avec ses provocations", a-t-il déclaré. Et d'ajouter que ce projet d'incursion territoriale constitue une violation de la souveraineté nationale et une menace à l'unité du pays. Les propos du général Muhoozi manquent une nouvelle escalade dans les tensions entre Kinshasa et Kampala, dans un contexte de forte instabilité sécuritaire dans l'Est de la RDC.