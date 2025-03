Congo-Brazzaville: Le Parlement approuve l'accord de modernisation des hôpitaux

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont approuvé, le week-end dernier, un accord de partenariat entre le Congo et l'Italie d'un montant de 22, 960 millions FCFA. Les fonds alloués permettront au Congo de moderniser neuf structures de santé dans cinq départements.

Le partenariat conclu s'inscrit dans le cadre du plan Mattei, une nouvelle politique initiée par le gouvernement italien pour soutenir les pays africains. L'accord porte sur la mise en place d'un vaste programme visant à renforcer le développement des services de santé intégrés en République du Congo. C'est un prêt concessionnel de 35 millions d'Euros, soit 22, 960 milliards FCFA avec un taux d'intérêt de 0% remboursable sur 28 ans dont une période de grâce de 10 ans. Il est accompagné d'un don de 10 millions d'Euros, soit 6,560 milliards d'Euros.

Cette enveloppe servira de moderniser et d'équiper neuf structures de santé dans cinq départements du Congo. A Brazzaville, il s'agit de l'hopital Blanche-Gomes, de l'hôpital de référence de Talangaï, dans le 6e arrondissement, de celui de Makélékélé, dans le 1er arrondissement ainsi que le Centre national de transfusion sanguine. A Pointe-Noire, le projet concerne l'hôpital Adolphe-Sicé et celui de Loandjili. Dans l'hinterland, ce sont les hôpitaux généraux de Dolisie dans le Niari, d'Owando et d'Oyo dans la Cuvette qui seront bénéficiaires.

Cet accord définit les engagements des deux parties, les modalités d'exécution, de contrôle et de supervision du programme, mais aussi les procédures de transfert, de décaissement et d'utilisation du prêt concessionnel ainsi que du don accordé au gouvernement congolais. Co-défendu par le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, et celui de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, le projet de loi portant ratification de l'accord de partenariat entre le Congo et l'Italie a été adopté à l'unanimité dans les deux chambres du Parlement. Une loi approuvée à la grande satisfaction du président du Sénat, Pierre Ngolo, et de celui de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.