Afrique Centrale: Conflit à l'Est de la RDC - L'Angola se retire de la médiation

L'Angola ne va plus continuer à assurer la médiation dans le conflit qui oppose le gouvernement congolais aux rebelles du M23-AFC. C'est ce que rapporte un communiqué officiel de la Présidence angolaise publié ce lundi 24 mars 2025.

Pour l'Angola, qui a tout donné dans le processus de paix engagé en République démocratique du Congo (RDC) pour faire taire les armes dans sa partie Est, le moment est venu de passer à autre chose. Le pays de João Lourenço considère, en effet, qu'il est temps de se libérer de la responsabilité de médiateur du conflit à l'Est de la RDC.

Faisant l'économie de son implication en tant que médiateur du conflit, la Présidence angolaise salue les progrès réalisés depuis le début du processus de Luanda jusqu'à ce jour. À la fin des discussions tenues à Luanda, d'importants progrès au niveau ministériel ont été obtenus au mois de décembre 2024. Un document établissant les modalités de départ des soldats rwandais et la neutralisation par l'armée congolaise des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) a été approuvé par les parties.

Malheureusement, la dynamique ainsi enclenchée a été interrompue, l'accord de paix censé parachever le processus n'a pas été signé à cause de l'absence de la partie rwandaise aux discussions. Le président angolais qui a toujours cru qu'il devrait avoir, parallèlement à cette dynamique, des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23, a par ailleurs convoqué les deux parties le 18 mars pour des pourparlers de paix. Il n'a pas caché son regret de constater que cette nouvelle initiative a avorté in extremis à cause d'un ensemble des facteurs dont certains externes aux processus africains déjà en cours.

Tous ces rendez-vous manqués ont eu raison de la bonne volonté de Luanda à accompagner le processus de paix en RDC. Un nouveau médiateur est en passe d'être désigné dans les prochains jours afin de poursuivre les pourparlers avec le concours de la Sadc et de l'EAC. En se retirant de la médiation, l'Angola entend se consacrer désormais et, de manière pleine, aux priorités générales définies par l'Organisation continentale liées notamment à la paix et à la sécurité du continent dans son ensemble.