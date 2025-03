Congo-Brazzaville: Crise à la Fécofoot - L'imbroglio autour de la question de la remise des clés

Invité par le ministère chargé des Sports pour récupérer les clés du siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), le 2e vice-président de cette institution, Karl Boniface Malalou, a jugé bon de les récupérer à cause de ce qu'il qualifie de vice de procédure.

Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Charles Makaya, dit Mackail, qui était chargé de patronner la cérémonie de remise de clés du siège de la Fécofoot et des contacts de véhicules a expliqué et détaillé les causes de la crise que vit le football congolais. Selon lui, cette situation est causée par le mécontentement de certains acteurs du football, notamment les dirigeants de certains clubs.

Pour lui, le ministère ne veut pas entrer dans la crise interne de la Fédération. "Il était important pour la jeunesse qui pratique le football de voir la sanction être levée. En lien avec les insistances internationales, le ministère travaille pour le bien du sport en République du Congo, puisque le ministre est le garant du sport dans notre pays", a-t-il indiqué.

Pendant la remise officielle des clés du siège de la Fécofoot ainsi que des contacts, le représentant du comité exécutif, Karl Boniface Malalou, a soulevé le point sur la levée de l'ordonnance qui leur a demandé de libérer à l'époque le siège fédéral. Il estime que les dirigeants de la Fédération ne peuvent recevoir les clés au moment où la procédure n'est pas totalement finalisée car, pour lui, cette remise des clés devait être assujettie à une ordonnance de rétractation.

Il pense que l'initiative est bonne mais le manque de l'ordonnance qui abolit celle qui a installé la commission ad hoc au siège de la Fécofoot fait tache à la procédure en cours. Il a d'ailleurs proposé que les clés et autres documents prévus pour la circonstance soient remis entre les mains des huissiers de justice commis par le ministère puis la Fédération. Après échange, c'est ce qui a été fait puisque les deux huissiers vont travailler ensemble afin d'établir un procès verbal et, si possible, faciliter l'inventaire du matériel se trouvant au siège de la fédération.

Affaire à suivre.