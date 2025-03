Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le président de l'UMNG a déroulé sa feuille de route académique

Le président de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), le Pr Parisse Akouango, a effectué le 21 mars à Brazzaville une deuxième tournée dans les facultés pour s'imprégner du fonctionnement de ses établissements et présenter la feuille de route de cette institution académique.

Le Pr Parisse Akouango s'est rendu notamment à la faculté des lettres, arts et sciences humaines ainsi qu'à la faculté des sciences économiques. La rencontre avec les étudiants, les enseignants et le personnel administratif, lui a permis d'évaluer les conditions de travail et d'études et de discuter des projets en cours ainsi que d'encourager l'amélioration de l'environnement académique et administratif.

L'initiative permet de veiller aux programmes de formation adaptés aux défis contemporains, de renforcer les partenariats avec d'autres institutions et de développer des approches pédagogiques innovantes, de développer des projets de recherche axés sur les besoins spécifiques du pays et de la région, en encourageant la collaboration interdisciplinaire, d'assurer une gestion plus efficiente des ressources, d'améliorer les infrastructures et de garantir un environnement propice à l'épanouissement des étudiants et du personnel.

Il s'agit aussi de renforcer l'implication de l'université dans le développement local, en s'engageant dans des projets communautaires et en formant des étudiants conscients de leur rôle dans la société ainsi que de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information pour moderniser l'administration et faciliter l'accès aux ressources pédagogiques.

Le Pr Parisse Akouango a entretenu les étudiants, les enseignants et le personnel administratif sur les défis majeurs auxquels l'UMNG est confrontée. Il a insisté sur la nécessité d'une gestion administrative, économique et financière plus rigoureuse et transparente afin de garantir un fonctionnement optimal des facultés et une amélioration des conditions de travail.

Cette descente qui s'inscrit dans une démarche de prise de contact avec le personnel enseignant et les étudiants des deux facultés va instaurer une dynamique de respect mutuel et une collaboration constructive. Sur ce point, le président de l'UMNG a insisté sur la nécessité d'une bonne entente entre les différents acteurs universitaires : enseignants, étudiants, responsable administratif et le personnel technique.

Le président de l'Université Marien Ngouabi a mis également en avant l'importance du dialogue et du respect des rôles de chacun. « Quand j'ai pris service le 6 février 2025, j'avais pensé à une série de descente dans les établissements. Les maux qui minent notre université sont d'origine interne, les causes endogènes, à cela s'ajoute les causes exogènes que moi, depuis un certain temps, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Et je pensais donc à une feuille de route qui sera basée sur les actions à court terme pour sauver l'année 2025 qui a déjà été marquée par trois grèves », a déclaré Parisse Akouango.

Ce dernier a aussi fait savoir que « l'université est un espace de savoir et d'épanouissement intellectuel. Il est essentiel que le respect guide nos relations afin de garantir un cadre propice à l'apprentissage et à la recherche ». Relatif au déroulement de la feuille de route de l'UMNG, notamment au fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur, le Pr Parisse Akouango a évoqué la nécessité de changer les méthodes de gestion et d'interaction au sein de l'alma mater.

Il s'est remémoré également des problèmes de non-paiement des heures de cours des enseignants vacataires, la gratuité des fascicules, la décentralisation du pouvoir au niveau de tous les établissements, l'amélioration de la gestion administrative, économique et financière ainsi que le retrait de diplômes.

« Nous devons changer notre façon de faire les choses. Diriger autrement est une exigence, non une option », a-t-il affirmé, en soulignant par ailleurs l'importance d'un leadership basé sur la conservation et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux et la digitalisation du système éducatif de l'UMNG.

Au sujet des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), la décentralisation de services, le respect des engagements et la refonte des pratiques administratives à l'UMNG, le président a exprimé sa volonté d'accélérer le processus pour permettre une meilleure accessibilité aux ressources pédagogiques et administratives. « Nous devons trouver des solutions viables et durables pour régulariser la situation des enseignants vacataires et garantir le paiement de leurs prestations dans les délais requis », a indiqué le président de l'UMNG.

Signalons que Parisse Akouango, comme tout dirigeant académique, s'est engagé à comprendre profondément le fonctionnement de ses établissements afin de mieux orienter les actions présentes et futures. Il a observé de près le déroulement des activités académiques, administratives et de recherche, ce qui lui permet de mieux évaluer les forces et faiblesses de l'université, d'identifier les besoins spécifiques et de mettre en place des stratégies pour améliorer l'environnement universitaire.