Congo-Brazzaville: Concert - Le gospel extasié par le groupe Breil à l'IFC

La salle Savorgnan de l'Institut français du Congo (IFC) a servi de cadre pour le concert Ngengisa du groupe Breil le 22 mars dernier. Le temps d'une soirée, la musique gospel a retenti avec éclat dans une ambiance chaleureuse à en croire le feed-back du public.

Comme prévu, dès 17h 00 les portes de la salle Savorgnan étaient ouvertes pour accueillir les Brazzavillois, enthousiastes et impatients de vivre cette soirée musicale. Les portes ouvertes, mais aussi une technique au point pour assurer la sonorisation, la lumière et bien d'autres réglages. Après installation des premiers spectateurs, le show a pu enfin commencer à travers des animations gospels teintées d'une touche artistique aussi agréable à l'écoute qu'à la danse. La température étant à son apogée, le groupe Breil apparaît tout feu tout flamme sur la scène au rythme d'un cantique de louange au créateur.

Agrémenté par des chorégraphies entraînantes, le concert Ngengisa a été un véritable cocktails de cantiques d'adoration et de louange alternés les uns après les autres durant presque deux heures. La discographie présentée au public regroupait des morceaux authentiques du groupe Breil et quelques emprunts. On compte Ciel ouvert, Sa grâce, Tu es au contrôle, Miracle, Tu es tout pour moi, Papa, Nako tingama ye, Le nom de Jésus, Ami na ngai, Ngengisa, Témoin de sa grâce...

« C'est la première fois que j'assiste à un concert gospel et ça a été vraiment merveilleux. Bravo le groupe Breil », s'est réjoui Claude Nzohi, l'un des spectateurs. Pour Manuella Itoua, artiste chantre et membre du groupe Breil, ce concert a été bien au-delà de leurs attentes. « C'est ma deuxième fois de jouer dans une grande salle, mais ça reste un grand stress parce que ce n'est pas facile de se tenir devant tout ce public-là. Mais par la grâce de Dieu, on a pu gérer et j'ai beaucoup apprécié », a-t-elle dit.

Aujourd'hui, le groupe Breil que dirige Doriane et Bob Mapengo fait partie des ambassadeurs de la musique gospel congolaise hors des frontières. La tenue d'un concert 100% gospel comme celui que vient d'organiser le groupe Breil, et tout récemment le groupe Sion qui fêtait ses 10 ans, conforte l'idée selon laquelle le gospel congolais a de beaux jours devant lui en dépit de quelques difficultés comme dans tous les secteurs artistiques d'ailleurs.

Ngengisa : plus qu'un concert, une découverte de talents gospels

La première du concert Ngengisa a été rythmée par des mélodies de qualité et variées, mettant en lumière des artistes locaux en danse et slam. En leur donnant l'occasion de prester pour faire valoir leur talent, le groupe Breil leur a également offert l'occasion de se faire connaître davantage et de toucher un nouveau public. «Très souvent, les gens connaissent juste le slam poétique, moraliste, mais peu sont ceux-là qui peuvent même imaginer que le slam soit aussi gospel.

Donc le fait pour moi d'avoir été sélectionné pour exprimer ce talent est une joie et une fierté. Et il faut noter que ce talent est encore naissant en République du Congo. Si un minimum de personnes pourraient prendre en considération le talent en soutenant cela, il y aura encore plus d'impacts positifs à travers notre pays et dans le monde du gospel », a déclaré Josué Tsomo alias A-Light, slameur vainqueur du challenge Ngengisa.

Au regard de tous ces points positifs, le groupe Breil a déclaré : « Nous sommes satisfaits et contents d'avoir passé un merveilleux moment avec le public de Brazzaville qui a répondu présent. Dans les préparatifs du concert, on pensait que ça serait mitigé, mais voilà cette foule, ces gens qui sont venus étaient plus motivés que nous et ça nous a davantage boosté ». Inspiré d'un titre de leur deuxième album, notons que le concept Ngengisa du groupe Breil est un appel à briller pour manifester la gloire de Dieu. Ce, qu'importe nos différences.