Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La Tunisie vient à bout du Malawi et reste leader de sa poule

La Tunisie a longtemps buté sur un solide Malawi avant de faire la différence en fin de match (2-0) lors de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Aigles de Carthage restent leaders de la poule H devant la Namibie.

Avec la Tunisie, c'est quasiment la même histoire. Elle donne l'impression de ne pas dominer son sujet, de passer près de la déconvenue, mais à la fin, elle trouve le moyen de s'offrir les trois points. Lundi, face au modeste Malawi, elle a mis du temps à faire la différence, instillant même le doute chez ses supporters à force de manquer les occasions et de buter sur une coriace équipe du Malawi. Car les Flammes, malgré leur quatrième place et leur défaite récente devant la Namibie (0-1) lors de la cinquième journée, ne sont pas venus en victimes expiatoires sur la pelouse de Rades.

Solide, sans complexe, le Malawi a bousculé la Tunisie et avec plus de réalisme et d'efficacité, les hommes de Callisto Pasuwa auraient mérité mieux. Les Tunisiens ont eu le ballon la plupart du temps, les occasions franches aussi, mais sont tombés sur une solide défense et surtout sur un gardien, William Thole, qui a longtemps paru invincible. Les supporters et les joueurs tunisiens doivent encore se demander comment il a pu sortir cet arrêt exceptionnel à la 55e minute face à Naïm Sliti qui avait tout bien fait en reprenant un centre en retrait.

Mais, Thole et les siens ont finalement rompu, épuisés et diminués après l'exclusion de Lloyd Aaron pour cumul de cartons jaunes (64e). Seifeddine Jaziri a pu trouver l'ouverture de la tête à bout portant (87e) avant qu'Elias Achouri ne mette définitivement son équipe à l'abri sur penalty (90+2).

La Tunisie garde la tête de la poule H avec quatre points d'avance sur la Namibie qui ne la lâche pas. Mais à quatre journées de la fin des éliminatoires, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter pour une Tunisie rompue à sortir indemne des éliminatoires, quelle que soit la compétition. Les Aigles de Carthage restent sur cinq Coupes du monde disputées sur les sept dernières éditions et surtout sur une présence continue à la CAN depuis trente ans. Et le match contre le Malawi ne pourra que les conforter dans leurs certitudes.

Dans le dernier match de la soirée, l'Éthiopie a profité de la faiblesse de Djibouti, lanterne rouge de la poule A pour s'offrir un beau succès (6-1). Les deux attaquants Abubeker Nasir et Bereket Desta, tous les deux auteurs d'un doublé, ont été les grands artisans de la victoire des Walya désormais quatrième (six points) de la poule dominée par l'Égypte (13 points avec un match en moins).