Burkina Faso: Congrès extraordinaire AJB - Guézouma Sanogo reconduit pour un mandat de cinq ans

L'Association des journalistes du Burkina (AJB) a tenu, le 21 mars 2025, un congrès extraordinaire au Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP-NZ). Cette rencontre a permis le renouvellement du bureau exécutif avec notamment la reconduction de Guézouma Sanogo à la présidence pour un nouveau mandat de cinq ans. Ce fut aussi l'occasion pour les congressistes de dénoncer les menaces croissantes qui pèsent sur la profession journalistique au pays des hommes intègres.

Placée sous le thème « Face à la détérioration continue des conditions de vie et de travail des journalistes dans le contexte national actuel marqué par la crise sécuritaire, renforçons lAJB pour un journalisme professionnel au service de l'intérêt général », ce congrès extraordinaire a rassemblé des journalistes issus des médias publics et privés du Burkina Faso.

Outre les discussions thématiques, les participants ont procédé à l'examen et à l'adoption des rapports d'activités et financiers de l'Association. Des amendements ont été apportés aux textes régissant l'AJB et le renouvellement du bureau exécutif a été acté. Guézouma Sanogo, président sortant, a été réélu avec une écrasante majorité pour un nouveau mandat de cinq ans. Son équipe se compose de sept membres, appuyés par deux commissaires aux comptes : Abdoul Razack Napon et Micheline Ouédraogo.

Au cours des échanges, les congressistes ont vivement dénoncé les enlèvements et disparitions de journalistes, ainsi que les atteintes répétées à la liberté d'expression et de presse dans un contexte sécuritaire préoccupant. LAJB a rappelé son engagement à protéger les droits des journalistes et à garantir l'exercice de leur métier dans le respect des principes déontologiques.

Le président réélu, Guézouma Sanogo, a insisté sur l'importance pour les journalistes de rester fidèles à leur mission malgré les pressions grandissantes : « Les défis n'ont pas changé. Dans le contexte actuel, il faut plus de solidarité au sein des journalistes. Il faut que le métier survive à toutes les répressions. Cela n'est pas possible sans la solidarité ». Il a également exhorté les professionnels des médias à ne pas céder aux dérives du sensationnalisme sur les réseaux sociaux. « Nous ne pouvons pas nous comporter comme les web-activistes. Nous sommes formés journalistes, faisons comme des journalistes. Si nous faisons comme des journalistes, nous sauvons en même temps beaucoup de valeurs », a-t-il martelé.

Ce congrès a également été marqué par un hommage aux forces combattantes engagées sur le terrain pour restaurer la paix au Burkina Faso. LAJB a réaffirmé son engagement à défendre la profession, appelant les autorités à garantir un cadre sécurisé et propice à l'exercice du journalisme.