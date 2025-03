Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Mali cale, le Burkina Faso engrange

La Centrafrique recevait le Mali ce lundi 24 mars au Stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (0-0). Dans le même temps, le Burkina Faso se déplaçait en Guinée -Bissau. Les Étalons l'ont emporté 2-1.

Après sa défaite face à Madagascar (4-1), lors de la cinquième journée, la Centrafrique affrontait une équipe du Mali qui avait largement battu les Comores (3-0), jeudi dernier. Kamory Doumbia avait doublé la mise et Yves Bissouma avait été l'auteur de deux passes décisives.

Les Aigles du Mali avaient bien l'intention de continuer sur leur lancée, pour rester dans la course et ne pas laisser le Ghana et Madagascar prendre le large. En première période, le Mali n'a pas réussi à faire sauter le verrou malgré une frappe de Cheick Oumar Konate et une tentative de Bissouma qui passait au-dessus de la barre. Quant à la Centrafrique, un nul ne suffisait pas sous peine de rester à la traîne et d'être décrocher dans cette course au Mondial 2026.

Dans cette rencontre, les deux équipes avaient donc comme impératif de rentrer à la maison avec une victoire. Mais elles se sont quittées sur un nul qui n'arrange personne (0-0).

À la même heure, la Guinée-Bissau recevait le Burkina Faso à l'Estadio Nacional 24 de Setembro à Bissau. Le Burkina Faso, deuxième derrière l'Egypte et à égalité de points avec son premier poursuivant la Sierra Leone pouvait faire une des bonnes opérations de cette sixième journée.

Alors que Lassina Traoré a ouvert le score dès la sixième minute pour les Étalons, les Djurtus ont égalisé un peu avant la pause grâce à Zidane Banjaqui (36e). Lassina Traoré a doublé la mise à la 73e minute pour permettre aux Etalons de prendre provisoirement la deuxième place du groupe A, à deux points des Pharaons.