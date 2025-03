Madagascar: Destination Madagascar - Formation en marketing digital des acteurs touristiques

La Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) ne ménage pas ses efforts pour contribuer à renforcer la position de la destination Madagascar sur la carte touristique mondiale.

Cette entité a organisé des sessions de formation en matière de marketing digital au profit d'une quarantaine d'acteurs opérant dans le secteur du tourisme, et ce, en partenariat avec Orange Madagascar et Softwell Formation. Celles-ci visent à innover dans l'offre des produits touristiques, une des thématiques prioritaires inscrites dans sa feuille de route en vue d'améliorer la compétitivité de la destination Madagascar, dans le cadre du projet portant sur la valorisation et le déploiement des ressources digitales.

En effet, d'aucuns reconnaissent que la transformation digitale dans tous les secteurs d'activité, y compris le tourisme, devient incontournable, d'autant plus que cela procure de nombreux avantages. A titre d'illustration, les touristes choisissant la destination seront rassurés quant à la préparation et à leur expérience du voyage. Du côté des opérateurs récepteurs, ils s'engagent à leur proposer des offres personnalisées de voyage en fonction de leurs moyens et préférences.

Améliorer la visibilité en ligne

Dans le cadre de ces sessions de formation en marketing digital, les participants sont des représentants de la Confédération du tourisme de Madagascar, de la fédération des hôteliers et des restaurateurs de Madagascar, de l'association Tours opérateurs professionnels de Madagascar, de l'association des agences de voyages, de la fédération nationale des guides et bien d'autres. Cette valorisation du capital humain s'inscrit dans la volonté de la CTM de renforcer les capacités des acteurs touristiques face aux défis numériques, outre l'innovation dans l'offre de produits touristiques. Ce qui permettra de contribuer au développement durable du tourisme, a-t-on appris.

Par ailleurs, l'Office national du tourisme de Madagascar s'est déjà lancé dans le marketing digital en vue de promouvoir et améliorer la visibilité en ligne de la destination Madagascar. Force est également de reconnaître que le secteur du tourisme qui est en constante évolution, est impacté par l'évolution du numérique. En effet, les voyageurs effectuent entre autres, des réservations ou bien cherchent des informations sur une destination via internet. Ils partagent en même temps leurs expériences de voyage, en ligne. D'où l'importance de cette formation en marketing digital pour les acteurs opérant dans le secteur.