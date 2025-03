Madagascar: Journée internationale des forêts - L'importance des sensibilisations mise en avant lors de la célébration de 2025

« Forêts et aliments ». Tel est le thème de la Journée internationale des forêts, marquée le 21 mars dernier, à la Station forestière Sisaony, à Ambatofotsy. Cet événement a permis de rappeler le rôle essentiel des forêts dans la sécurité alimentaire et le bien-être des populations.

Partenaire technique de cette initiative, la FAO Representation - Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles a marqué cette célébration par une action forte : la remise officielle d'outils et de supports de communication au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi qu'aux directions régionales de Boeny, Menabe et Sud-Ouest.

Selon les explications, ces équipements sont destinés à lutter contre les feux de brousse, un fléau menaçant la biodiversité et les moyens de subsistance. À travers cette action, la FAO et ses partenaires réaffirment leur engagement à renforcer la sensibilisation et la protection des forêts, essentielles pour un développement durable et résilient.