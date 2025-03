Madagascar: Base Toliara - La manif contre le projet dispersée à coups de grenades lacrymogènes

Le projet Base Toliara reste toujours au centre d'une vive tension dans la partie sud-ouest de la Grande Ile.

Situation tendue

Contestant le projet Base Toliara, une partie de la population de la Cité du Soleil a organisé une marche, ce dimanche, à Andaboy. Alors que l'ambiance ne prévoyait pas un affrontement entre les manifestants et les éléments des Forces de l'ordre, notamment de la Gendarmerie, la situation s'est très vite dégradée, occasionnant ainsi des coups de grenades lacrymogènes qui ont fait des blessés. La population dénonce d'ailleurs l'usage excessif de la force et pointe du doigt les comportements de certains éléments de la gendarmerie qui n'ont pas hésité à user la violence telle que l'on peut constater dans une vidéo qui est devenue virale depuis.

Ennemi

En effet, les internautes se sont enflammés sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. Les Forces de l'ordre ont fait, une fois de plus, l'objet d'une vive critique. « Ceux qui sont censés protéger la population et ses biens font au contraire de la répression », a en effet tonné Rabearilaza, Colonel retraité et fils de Toliara et un des manifestants, tout en soulignant que « la population n'est pas l'ennemi des Forces de l'ordre ».

En tout cas, les partisans du mouvement NON BASE TOLIARA sont déterminés à poursuivre leur manifestation jusqu'à ce que le projet s'arrête définitivement. « Nous avons fait des grèves contre le projet Toliara Sands et cela a conduit à sa suspension. Cette fois-ci, il y a Base Toliara qui fait un forcing et prend notre terre pour l'exploitation de terres rares, mais nous n'accepterons jamais ce projet qui menace notre manière de vivre et l'avenir de nos enfants », a poursuivi Rabearilaza. Le mouvement tend en fait à mobiliser beaucoup de personnes, même des habitants des villes voisines, comme Fort-Dauphin.

Fibre ethnique

Cette situation risque de prendre une autre tournure. Depuis un bon moment, des personnes essayent d' « instrumentaliser la fibre ethnique » afin de dissuader les dirigeants et abandonner le projet. Alors que la tribu Masikoro se sent principalement menacée par le projet, une partie des notables de la région avancent que « Base Toliara ne profite même pas à la population locale mais à des travailleurs venant d'Antananarivo ».

Quoi qu'il en soit, les leaders du mouvement NON BASE TOLIARA, à l'instar de Théo Rakotovao (membre du groupe Mikea), restent catégoriques sur les risques que présentent l'exploitation minière sur l'environnement et l'équilibre écologique dans cette partie de l'Ile. Outre le risque de radioactivité, selon les leaders du mouvement soutenus par des organisations de la société civile, l'extraction des sables minéralisés est très gourmande en eau et risque d'aggraver l'insuffisance hydrique dans la région, au détriment des besoins agricoles et ménagers. Ceux qui sont contre le projet tablent d'ailleurs sur le fait que le régime n'est pas clair sur les résultats de l'étude d'impact environnemental du projet, si cela existe vraiment.

Avantage économique

En effet, couvrant une superficie de 470 km², la concession minière s'étend sur un bassin de vie de 20 000 personnes réparties sur une dizaine de communes. De plus, trois de ces concessions, situées à Ankililoaka, Basibasy et Morombe, incluent, selon les explications, des sites protégés et habités par le peuple autochtone Mikea, vivant dans la forêt Mikea.

Plus de 400 hectares de cette forêt devraient être détruits. Si les partisans du projet se sont toujours appuyés sur l'avantage économique que celui-ci présente, le projet de Base Toliara pourrait contribuer à hauteur de 226 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) et va créer 3 800 emplois, les anti-Base restent persuadés que le projet pourrait être à l'origine d'une importante catastrophe écologique.