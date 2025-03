Madagascar: AME-UA - Un réseau d'économistes renforce ses bases à l'Université d'Antananarivo

L'Association des anciens étudiants en économie de l'Université d'Antananarivo (AME-UA) est officiellement lancée le 22 mars 2025, jour de sa première Assemblée générale. Ce réseau vise à fédérer les diplômés, renforcer la solidarité intergénérationnelle et valoriser la Mention Économie à travers divers projets ambitieux au service du développement.

Le samedi 22 mars 2025 marque une date clé pour les anciens étudiants en économie de l'Université d'Antananarivo. L'Amphithéâtre B de la Faculté DEGS a accueilli la première Assemblée Générale de l'Alumni de la Mention Économie de l'Université d'Antananarivo (AME-UA). Cet événement historique a permis de poser les bases solides d'un réseau intergénérationnel, fédérant les diplômés autour d'une vision commune : renforcer les liens, valoriser les parcours et contribuer activement au rayonnement de la Mention Économie.

Cadre structurant

Lors de cette assemblée, les membres ont adopté les textes fondamentaux régissant l'association, officialisant ainsi son statut légal. Cette structuration vise à instaurer une plateforme dynamique d'échange et de mentorat entre les générations successives d'économistes formés à l'Université d'Antananarivo. Parmi les projets phares de l'AME-UA figure la célébration du 60e anniversaire de la Mention Économie.

Pour marquer cet événement, l'association prévoit l'érection d'un monument symbolique (Tsangambato) en hommage aux anciens diplômés et enseignants ayant marqué l'histoire de la filière. Afin de financer cette initiative, une grande soirée de gala sera organisée le 21 juin 2025 au CCI Ivato, réunissant alumni et partenaires.

Actions concrètes

Outre la célébration de cet anniversaire, l'AME-UA ambitionne de produire un livre retraçant l'histoire de la Mention, de lancer des partenariats académiques et professionnels, ainsi que de proposer des produits identitaires tels que des pins et polos aux couleurs du réseau. Pour garantir une communication fluide et efficace, l'association a mis en place une page Facebook officielle : « Alumni de la Mention Économie - UA ».

Ce canal servira à partager les actualités et à maintenir un lien constant entre les membres. Avec la désignation de points focaux par secteur et par promotion, l'AME-UA entend devenir une référence en matière d'échange, de mentorat et d'opportunités pour les économistes malagasy. Plus qu'un réseau, c'est une famille engagée pour l'avenir.