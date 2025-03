Madagascar: CUA/EPCI - Signature de convention hier

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et l'Etablissement public de coopération intercommunales (EPCI) ont signé, hier, une convention à la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna. Cette convention vise à étoffer les infrastructures, renforcer les effectifs des sapeurs-pompiers à Antananarivo et rénover les équipements des casernes. Par ailleurs, la formation des télépilotes de drones, destinée à sécuriser les zones sensibles et à moderniser les opérations de secours, a pris fin.

Dans son allocution, la mairesse d'Antananarivo Harilala Ramanantsoa a souligné que « la formation qui s'est achevée hier vient renforcer les partenariats solides entre la CUA et l'École des pompiers et de la sécurité industrielle. La protection de nos habitants est une priorité absolue. C'est pourquoi la CUA s'engage à investir dans trois domaines clés, notamment, la formation des agents sapeurs-pompiers, les infrastructures des nouvelles casernes et ainsi une disposition des équipements ».

Elle a également tenu à remercier la France pour ce partenariat durable, soulignant que la présence de son représentant, l'ambassadeur, Arnaud Guillois symbolise « une coopération solide entre la France et Madagascar ».