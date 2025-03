Afrique: CAN Féminine de Futsal - Madagascar débute contre le Sénégal

Le calendrier de la première Coupe d'Afrique des Nations Féminine de Futsal a été dévoilé. Madagascar se prépare à défier le Sénégal dès le 22 avril. Dans un groupe C relevé, les Malgaches visent une qualification historique pour les demi-finales et un rêve plus grand : la Coupe du Monde aux Philippines.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a levé le voile, hier, sur le calendrier officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine de Futsal 2025. Prévue du 22 au 30 avril dans la capitale marocaine, cette première édition réunira les meilleures sélections féminines du continent pour un spectacle sportif intense. Parmi elles, l'équipe de Madagascar, déterminée à briller, débutera son parcours face au Sénégal dans un duel prometteur. Engagées dans le groupe C, les Malgaches entreront en scène dès la première journée, le 22 avril, au Complexe Sportif Moulay-Abdellah.

À 17 heures, elles croiseront le fer avec les Sénégalaises dans un match qui donnera le ton de leur campagne. Deux jours plus tard, le 24 avril à la même heure, elles affrontent la Tanzanie pour leur deuxième rencontre dans ce tournoi au format resserré. Un défi de taille pour les représentantes de la Grande île, qui rêvent d'une place au sommet. Le format de la compétition est clair : les vainqueurs des trois poules se qualifient directement pour les demi-finales, accompagnés de la meilleure deuxième toutes poules confondues. Seules les équipes les plus performantes accéderont au carré final, où le titre continental sera en jeu.

Un ticket pour les Philippines en ligne de mire

Au-delà de la gloire africaine, cette CAN Féminine de Futsal offre une récompense de prestige, les deux finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, qui se tiendra du 27 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines. Pour Madagascar, comme pour ses adversaires, Rabat représente ainsi bien plus qu'une étape, c'est un tremplin vers une reconnaissance mondiale. L'équipe malgache, portée par l'élan de cette première participation, devra faire preuve de cohésion et de détermination pour rivaliser avec des nations aguerries.