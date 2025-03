Togo: La femme célébrée par La Croix Rouge Togolaise et ses partenaires dans la Binah

Dans le cadre des célébrations des journées internationales en faveur de la femme et la fille, la Croix Rouge Togolaise, bénéficiaire secondaire du " Projet de Promotion et de Protection des Droits des femmes et Égalités (PPDE) des Genres au Togo Région de la Kara et Maritime par CARE et ses partenaires (WiLDAF et ONG COLOMBE).

L'objectif global est de promouvoir l'équité et l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes ainsi que leur participation effective à la prise de décision, et ce à tous les niveaux du processus de développement du Togo.

Exécuté dans la préfecture de la Binah (région de la Kara), il a été organisé la Journée Internationale de la femme (8 Mars), sous le thème : « La participation des femmes aux prises de décisions, gage d'une société inclusive ».

L'activité a eu lieu le 17 mars dernier et est présidée par le préfet de la Binah, M. ATABA Abalounorou ; celui-ci a témoigné sa gratitude au chef de l'Etat son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé pour sa politique éclairée qui encourage les femmes à accéder aux documents d'identité pour un développement inclusif. Il n'a pas manqué de féliciter et remercier la Croix Rouge togolaise et ses partenaires pour la présente activité.

En effet, le Togo affiche un indice des inégalités de genre (IIG) de 0.573 signifiant que les femmes représentent un déficit de 57.3% par rapport aux hommes en termes de conditions de vie (santé, éducation, et contrôle de ressource). Au Togo, plusieurs femmes ont participé à l'académie politique des jeunes femmes leaders qui vise à renforcer les capacités des femmes désireuses de s'engager en politique grâce au ProCEMA entre 2018 et 2020.

Aussi, les violences basées sur le genre sont présentes à tous les niveaux de la société (foyers, rues, lieux de travail et d'apprentissage, etc.).

D'après l'enquête réalisée par Afro baromètre en 2018, environ 12% de la population déclarent avoir été l'objet de discrimination ou de harcèlement sur la base du genre au cours de l'année.

La présente activité a permis d'échanger avec la population de la Binah sur la Protection et la Promotion des Droits de la Femme et Egalité de Genre, amener la population à échanger sur les effets néfastes des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et renforcer l'engagement des femmes et des jeunes filles dans la protection et promotion de leurs droits.