Algérie: Les décisions du Président de la République relatives à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes 'extrêmement importantes'

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé que les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la prévention contre les drogues et les substances psychotropes sont "extrêmement importantes" et s'inscrivent en droite ligne avec le plan de lutte contre ce phénomène afin de faire face aux défis y afférents.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hidaoui a qualifié "d'extrêmement importantes" les décisions prises par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, consistant à approfondir l'étude et le débat autour de la stratégie nationale et du projet de loi concernant la prévention contre les drogues et les substances psychotropes, soulignant "l'impératif de s'y conformer et de les appliquer sur le terrain".

Les décisions en question s'inscrivent en droite ligne avec le plan de lutte contre ce phénomène, ce qui aura un impact positif en matière de lutte contre les différents défis y afférents, et ce à travers la mobilisation des différents secteurs en partenariat avec les jeunes pour lutter contre ce fléau dangereux".

Pour M. Hidaoui, "la vision du président de la République s'accorde de manière pratique et réaliste avec les défis auxquels la nation est confrontée, notamment en ce qui concerne la lutte contre le phénomène de drogues", notamment, a-t-il dit, "lorsque les efforts des différents secteurs viennent compléter les outils juridiques et dissuasifs qui seront adoptés dans le cadre de la loi relative à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes".

Concernant la contribution du CSJ, le ministre a souligné que "face à la prolifération de ce phénomène, le Conseil avait adressé, lors de sa session tenue le 19 décembre dernier, une notification au président de la République quant à l'impératif de faire face à ce fléau", ajoutant qu'une fois l'élaboration de cette stratégie confiée à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, "le Conseil a procédé à une action de coordination avec l'Office et tous les secteurs concernés, en fournissant les résultats des études réalisées et les sondages effectués en milieu des jeunes".

Dans sa correspondance adressée à l'Office, le Conseil avait recommandé la nécessité d'"élaborer un plan qui prenne en compte toutes les insuffisances enregistrées en matière de lutte contre le phénomène de la drogue, à l'instar de la poursuite des campagnes de sensibilisation sans les limiter à des occasions spécifiques, notamment dans les établissements scolaire, tous cycles confondus, dans les établissements d'enseignement supérieur et autres", mais aussi "d'impliquer les jeunes influenceurs et créateurs de contenu pour atteindre le plus grand nombre d'adolescents et de jeunes et de leur inculquer une culture de conscience".

Par ailleurs, M. Hidaoui a souligné que son département adhère aux efforts de lutte contre ce phénomène, du fait qu'il accorde un intérêt aux jeunes et dispose de structures à l'échelle nationale.

A cet effet, il a fait état de la programmation "d'activités encadrées par des spécialistes et des universitaires qui ont pour objectif la sensibilisation et la prévention", outre "la coordination avec les services de l'administration pénitentiaire pour accompagner les jeunes ayant souffert des conséquences de la consommation de ces substances toxiques et examiner les voies de leur réinsertion dans la société".

Dans ce sens, le ministre considère que "l'Algérie est ciblée dans sa richesse la plus précieuse, à savoir la jeunesse, à travers des tentatives incessantes d'inonder notre pays d'importantes quantités de ces substances toxiques, visant à porter atteinte à la stabilité et à la sécurité nationales", soulignant que "la stratégie et la loi de lutte contre la drogue, ainsi que la sensibilisation des jeunes et leur adhésion à la culture de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la créativité que caractérise l'Algérie nouvelle, constitueront un rempart à ces tentatives désespérées".