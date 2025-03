Tunisie: Transplantation d'organes - Le service de néphrologie et d'urologie de l'hôpital Charles Nicole entièrement rénové et équipé

Le Rotary Club de Tunis Médina, Karima Battikh, a achevé la préparation et l'équipement du service de néphrologie et d'urologie à l'hôpital Charles Nicole de Tunis, au profit des greffés d'organes. Cette initiative vise à soutenir les efforts de l'Etat dans le domaine du don d'organes et s'inscrit dans le cadre de l'activité associative du Rotary Club de Tunis Médina dans un certain nombre d'hôpitaux spécialisés dans la transplantation d'organes avec le soutien de sociétés donatrices privées, a indiqué mardi la responsable du projet dans une déclaration à la TAP.

Karima Battikh a expliqué que les travaux ont porté sur la reconstruction, la rénovation et l'équipement de toutes les salles et chambres de ce service pour un coût total de 200.000 dinars afin d'offrir des conditions sanitaires appropriées aux patients qui donnent ou reçoivent des organes ainsi qu'au personnel médical et paramédical qui assure le suivi et l'encadrement des patients qui ont subi une greffe d'organes.

Elle a précisé que ce projet comprend également la fourniture d'équipements médicaux pour la greffe et la transplantation d'organes à l'hôpital universitaire, Taher Safar, dans le gouvernorat de Mahdia, pour un coût de 45.000 dinars, ainsi que la rénovation de deux chambres de patients, d'une salle de consultation et d'une salle d'attente à l'hôpital Mongi Slim, à Marsa.

Elle a souligné la nécessité de promouvoir la prise de conscience et la sensibilisation à l'importance du don d'organes et de diffuser cette culture parmi tous les citoyens.