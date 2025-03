Tunisie: Vers l'accélération des greffes de cornée et la réduction des temps d'attente

Lors d'une réunion entre le ministre de la Santé Mustapha Ferjani et une délégation de la Société Tunisienne d'Ophtalmologie, il a été convenu d'accélérer les greffes de cornée et de simplifier les procédures afin de réduire le temps d'attente, de veiller à ce que les patients reçoivent un traitement dès que possible et d'améliorer les soins de santé dans les régions de l'intérieur.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir des programmes d'intelligence artificielle afin de développer des solutions intelligentes pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires et de surveiller l'état des patients de manière précise et efficace, en plus de fournir une formation chirurgicale avancée aux médecins résidents en équipant les départements médicaux de simulateurs modernes qui permettent d'apprendre les techniques chirurgicales avant de les appliquer aux patients, selon un communiqué du ministère.

Les participants à la réunion ont également convenu de renforcer la coopération avec les médecins de première ligne en soutenant l'utilisation de la télémédecine et la formation des médecins afin d'améliorer les soins de santé dans différentes régions de la République.

Le ministre de la santé a souligné l'importance de l'accès aux techniques thérapeutiques et chirurgicales modernes dans le domaine de l'ophtalmologie et de l'utilisation des compétences tunisiennes pour améliorer les services de santé dans tout le pays, en particulier dans les régions intérieures qui ont besoin d'un soutien plus important.

Il a également salué le rôle pionnier joué par la Société Tunisienne d'Ophtalmologie depuis sa création en 1948 en soutenant des programmes scientifiques et en contribuant au développement de programmes de santé visuelle par le biais de conférences nationales et internationales et de références scientifiques.

Il convient de mentionner que le 42e congrès d'ophtalmologie se tiendra au début du mois prochain sous le thème : « L'importance de l'intelligence artificielle en ophtalmologie », avec la participation d'experts locaux et internationaux de divers pays arabes, africains et étrangers.